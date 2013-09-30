«الهلال الأحمر» توزع 30 ألف كسوة في الهند

وزعت هيئة الهلال الاحمر بالتعاون مع سفارة الدولة في نيودلهي 30 ألف كسوة على أطفال فقراء في أربع ولايات هندية، ضمن المرحلة الثانية من حملة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لكسوة مليون طفل محروم حول العالم .

وتم توزيع عشرة آلاف كسوة على الاطفال الفقراء في ولاية غرب البنجال وعشرة آلاف كسوة أخرى على أطفال ولاية آسام وسبعة آلاف و800 كسوة على أطفال ولاية راجستان والفين و200 كسوة على أطفال ولاية واتربراديش.

وتستهدف هذه المرحلة توزيع 50 الف كسوة لم يبق منها سوى عشرة آلاف ستوزع في وقت لاحق في ولاية كيريلا ليصل مجموع الكسوات التي تم توزيعها حتى الآن 100 ألف كسوة من أصل 200 ألف كسوة خصصت لاطفال محرومين في الهند .

إسعافات

على صعيد آخر شاركت هيئة الهلال الأحمر عبر فروعها بالدولة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة الصحة العالمية في الاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولية الذي جاء هذا العام تحت شعار (الإسعافات الأولية والسلامة على الطرق).

وتأتي الاحتفالية ضمن برامج الخطة التشغيلية لعام 2013 لإدارة الشؤون المحلية بالهيئة وفي إطار البرامج التدريبية والتوعوية في مجال الإسعافات الأولية التي تنظمها الهيئة لمنتسبي ومتطوعي الهيئة وللعديد من العاملين في الهيئات الرسمية والخاصة بالدولة شركاء الهيئة في العمل المجتمعي.

وقال راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية بالهلال الأحمر إن برامج الإسعافات الأولية تمثل أبسط أساسيات الرعاية الصحية الأولية ويفترض أن يكون لدى كافة أفراد المجتمع وعي تام بأهمية الإسعافات الأولية والتعرف على المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية والخدمات الضرورية التي يقدمها المسعفون حين وقوع الحوادث البسيطة أو الجسيمة خصوصاً الحوادث المرورية التي يمكن أن تودي بحياة الأفراد والتي خصصت لها منظمة الصحة العالمية هذا العام الاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولية والسلامة المرورية باعتبار الإسعافات الأولية ثقافة صحية ضرورية لكافة أفراد المجتمع.

دورات تدريبية

وأضاف المنصوري إن إدارة الشؤون المحلية نفذت عبر كافة فروع الهيئة دورات تدريبية في مجال الإسعافات الأولية تعزيزاً لدور الهيئة الإنساني والاجتماعي محلياً .. كما أن هذه الدورات التدريبية تقدم الرعاية الفورية للمصابين في الحوادث المرورية في الأوقات الحرجة بغرض إنقاذ حياتهم أو منع تفاقم إصاباتهم .. كما أنها تنمي الوعي الإنساني لأفراد المجتمع الإماراتي بدور الهلال الأحمر في خدمة الشرائح الضعيفة وتحسين مستوى الحياة العامة في المجتمع المحلي.

شكر

تقدمت منظمة دار المعارف والعلوم الجهة المنسقة في ولاية آسام وولاية غرب البنجال الهنديتين بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " لتخصيصة هذا العدد الكبير من الكسوة لهاتين الولايتين اللتين يقطنهما فقراء الهند الذين لا يملكون حتى ملابس لليوم التالي.