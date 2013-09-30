لا تسرب يهدد البيئة من «سن شاين» الغارقة في أم القيوين

أكدت وزارة البيئة والمياه صباح امس متابعتها للسفينة "سن شاين" الغارقة قبالة سواحل ام القيوين منذ وقوع الحادثة مع الفريق المحلي للطوارئ في إمارة أم القيوين واشارت إلى عدم وجود أي إصابات وعدم وجود تسرب يهدد البيئة.

وكانت السفينة الدوبة "سن شاين" قد تعطلت محركاتها وهي تقوم بنقل كمية من الديزل، وعلى اثره تم توجه مجموعة من حرس السواحل (السرب الثالث) ولكن لم يتم التمكن من سحب الدوبة نظرا لاضطراب موج البحر حيث علقت بعد ذلك على الشاطئ في الإحداثية ( شمال 25 34 19.90 شرق 55 330.29).

كذلك توجهت دوريات من شرطة أم القيوين لموقع الحادث وسيارة إسعاف تحسبا لأي إصابات وتم التنسيق مرة أخرى مع غرفة عمليات شرطة أم القيوين الساعة 19:40 واتضح عدم وجود أي إصابات وعدم وجود تسرب يهدد البيئة وسيتم انتظار هدوء موج البحر وارتفاع منسوب المياه لسحب الدوبة من الموقع المذكور أعلاه، وعليه ما زال الوضع تحت سيطرة الفريق المحلي استنادا لمستويات الطوارئ ولم يرق إلى الآن إلى المستوى الاتحادي الأعلى.

اجتماع تنسيق

من جهة أخرى اكد العميد الشيخ راشد بن احمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين (رئيس فريق إدارة الطوارئ والازمات والكوارث المحلي) أنه تم عقد اجتماع صباح امس على خلفية جنوح سفينة محملة بالديزل على شواطئ إمارة أم القيوين ضم الاجتماع الذي عقد في مبنى مكتب التنسيق والاستجابة الوطني بأم القيوين التابع للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والازمات والكوارث أعضاء من جهات الفريق المحلي المعنية بالحادث، ، وتم خلاله مناقشة الاجراءات التي تمت للتعامل مع هذا الحادث وسبل التطوير المستقبلية للتعامل مع أي حادث مشابه .

وأضاف انه تم التأكد من سلامة طاقم المركب منذ بدء الحادث ولحين وقوفه على الشاطئ، اضافة الى توفير سبل العيش لدى الطاقم من خلال القبطان ، مبينا أن جنوح المركب تسبب في تسرب بسيط للديزل من السطح فقط و تم الآن تفريغ المركب من حمولة الديزل بواسطة التناكر لتجنب أي احتمالية تسرب.

اضافة الى متابعة عملية التفريغ من قبل الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، كذلك تعهد المالك بسحب المركب العالق خلال 3 أيام ولا يوجد أي تأثير يذكر على البيئة حاليا، وقامت الجهات المعنية بالتحفظ على المركب لإجراء المزيد من التحقيقات، كذلك سيتم فرض عقوبات على الشركة في حال تبين وجود أي خطأ من قبلهم.

شكاوى المواطنين

في الوقت الذي تجددت فيه شكاوى مواطنين في ام القيوين يقطنون قرب الشاطئ من انتشار رائحة الديزل الذي نتج عن التسرب من السفينة الجانحة قبالة شواطئ أم القيوين منذ مساء الخميس الماضي والقادمة من دولة آسيوية ومتجهة الى أحد مواني الدولة وتحمل 160 طنا من الديزل.

لافتين الى ان بقاءها أكثر من ذلك سيلوث البيئة والحياة البحرية ويمنع مرتادي الشاطئ من السباحة خاصة بعد ظهور بقعة كبيرة من الديزل بالقرب من الشاطئ، مطالبين الجهات المختصة من وزارة البيئة والفريق المحلي لإدارة الطوارئ والازمات والكوارث في أم القيوين بضرورة الاسراع في سحب السفينة واللنش الجانحين قبالة شاطئ أم القيوين وذلك حتى لا تتسرب كميات كبيرة من الديزل وتضر بالحياة البحرية.

من جهته أكد غانم علي رئيس قسم الصحة ببلدية ام القيوين أن قسم البيئة ببلدية ام القيوين زار الموقع وأعد تقريرا شاملا عن السفينة الجانحة بالقرب من شاطئ ام القيوين وسيتم رفعه الى الجهات المختصة، لافتا الى أنه لم ترد شكاوى من جمهور المستهلك ولا الصيادين تفيد بتلوث الاسماك أو تغير رائحتها .

وأنه يوجد مفتش دائم بسوق الاسماك والخضر والفواكه بأم القيوين يقوم بالتفتيش على اللحوم والأسماك واخذ عينات منها للمختبر لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وذلك اضافة الى العمال الذين يقومون بأعمال النظافة اليومية لكل من سوق الخضر والفواكه .