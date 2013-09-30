محافظ كفر الشيخ يبحث بدء تنفيذ مشروع «الرمال السوداء» بالبرلس

عقد المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، الأحد، اجتماعًا بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة مع الدكتور نجدي فرج، رئيس هيئة المواد النووية، والوفد المرافق له، لمناقشة بدء تنفيذ مشروع الرمال السوداء بمنطقة البرلس، وكيفية استغلاله لكون هذه الرمال تحتوي على معادن استراتيجية مهمة في الصناعة والعناصر النووية من خلال التعاون بين هيئة المواد النووية والمحافظة.

وأكد «عجوة» أن الهدف من المشروع هو استغلال الرمال السوداء بمنطقة البرلس، وإنشاء شركات تعدينية في هذا الصدد لـ6 معادن منها «الزركون والمونازيت والجارنت والروتيل»، وهي معادن غير معتمة شفافة، بالإضافة لمعدنين من المعادن المعتمة وهي معادن غنية بالحديد مثل «الماجنتيت والألمنيت» وإستراتيجية في الصناعة والنواحي النووية.

وأوضح أنه سيتم إنشاء مقر للشركة بمنطقة البرلس والتي تستوعب الكثير من العمالة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة مع إقامة مشروعات خدمية لأبناء المنطقة بمعرفة الشركة.

من جهته، قال الدكتور نجدي فرج، رئيس هيئة المواد النووية، إن المشروع سيساهم في تنقية رمال الشواطئ بمصيف بلطيم من المعادن لتكون صالحة بعدها لبيئة نظيفة خالية من العناصر المشعة، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن هذا المشروع لن يؤثر على حماية الشواطئ من النحر أو المناطق المحيطة بالمشروع، نظرًا لإعادة الرمال كما كانت عليه بعد فصل الرمال منها وبذلك تكون خالية ونظيفة من الإشعاع النووي.

وأضاف «فرج» أن وجود المعادن الثقيلة بالرمال السوداء تعتبر مضرة بالبيئة لذا وجب التخلص منها والاستفادة منها صناعيًا دون أي تأثير على المناطق الشاطئية والمناطق المحيطة بالمشروع.

وحضر الاجتماع الدكتور حمدي سيف النصر، رئيس مشروع الرمال السوداء ورئيس الهيئة الأسبق، والدكتور عادل الأفندي، نائب رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور محسن علي، رئيس هيئة المواد النووية السابق، والسيد محمد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية.