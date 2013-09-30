فرحات يطالب الحوار المجتمعي بـ “الخمسين” بتقرير حتى لا تتحول اللجنة لـ”مكلمة”

طالب الدكتور محمد نور فرحات القيادي بحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي لجنة الحوار الوطنى المجتمعي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور ان تقدم لنا تقريرًا للمواطنين .

وأشار فرحات إلى ما يجب أن يكون في التقرير ، قائلا ” ألية التعامل مع المقترحات التى تتلقاها من المواطنين فى لجان الاستماع وهل تعرض جميعها على اللجان المختصة وكيف ؟ ، بجانب أي من هذه المقترحات وجدت طريقها إلى التبني الفعلي بواسطة لجنة الخمسين ” .

كما أكد على أنه من المطلوب ألا يتحول الحوار المجتمعي إلى مجرد “مكلمة” أي شكل بلا مضمون – على حد قوله .