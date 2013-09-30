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زعزوع: الحكومة السابقة كانت تحسب الوافدين السوريين ضمن النشاط السياحي

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زعزوع: الحكومة السابقة كانت تحسب الوافدين السوريين ضمن النشاط السياحي زعزوع: الحكومة السابقة كانت تحسب الوافدين السوريين ضمن النشاط السياحي

كتب : محمد عاشور منذ 3 دقائق

قال هشام زعزوع وزير السياحة، إن المقاصد السياحية المصرية كانت مستقرة رغم الأحداث التي مرت بها ، مشيرا إلى أن هناك 12 دولة رفعت حظر السفر إلى مصر على رأسها روسيا.

وأضاف زعزوع، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، أن الوزارة بدأت بالبحر الأحمر للترويج للاستقرار السياحي بالخارج، منوها بأن ردود الفعل بدت إيجابية، لافتا إلى أن أول رحلة للسائحين الدنماركيين لشرم الشيخ ستكون يوم الجمعة المقبل، وتابع "نستهدف أوروبا ودول الخليج لإنعاش السياحة المصرية".

وأكد وزير السياحة، أن روسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا هي أبرز المصادر السياحية لمصر، مشيرا إلى أن إيطاليا لم ترفع حظر السفر لمصر، وأنه أجرى اتصالات مع السفير الإيطالي بضرورة عودته، وتابع "الحجوزات للموسم السياحي الشتوي بدأت خلال الفترة الماضية، ونحاول اللحاق بجزء منه. ونسبة انخفاض في عدد السائحين خلال أغسطس الماضي وصلت إلى 80%، ومليار دولار نسبة الخسائر بالقطاع السياحي".

وأشار زعزوع إلى أن ألمانيا رغم خلافها السياسي مع مصر رفعت حظر السفر إليها، وهناك محاولات مع فرنسا لاتخاذ نفس النهج، لافتا إلى أن السابقة كانت تعتبر السوريين الوافدين سائحين، وتصرح بارتفاع أعداد السياح، منوها بأن نسبة الإنفاق للسائح 85 دولارا لليلة الواحدة عام 2010، والآن وصلت إلى 64 دولارا.

وقال إن الوزارة لديها مشروع وضع كاميرات بعدد من الأماكن للبث الحي عبر الإنترنت في الأسواق الأوروبية للترويج السياحي، مشيرا إلى أن السفير البريطاني وعد برفع الحظر عن السفر للأقصر وأسوان قريبا.

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