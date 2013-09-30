أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

العرابي يبدأ حملة “مين بيحب مصر” لبحث مشكلات سكان المقابر

Google+ Print
العرابي يبدأ حملة “مين بيحب مصر” لبحث مشكلات سكان المقابر العرابي يبدأ حملة “مين بيحب مصر” لبحث مشكلات سكان المقابر

أعلن السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس حركة “تطهير” حملة بعنوان “مين بيحب ”، موضحًا أن هدف هذه الحملة مناقشة الموضوعات التي تشغل المواطن المصري الكادح مثل مشكلة الخبز والعشوئيات.

وأكد العرابي الذي يشغل أيضا منصب رئيس حزب المؤتمر، في بيان له اليوم الأحد، أن الحملة ناقشت موضوع سكان المقابر .. مؤكدا أن هؤلاء يعيشون مأساة حقيقية وأعدادهم التي تقدر بأربعة ملايين مواطن – على حد وصفه – تعد فاجعه إنسانية.

وكلف السفير محمد العرابي أعضاء حملته خلال الاجتماع بعمل جدول لزيارة هؤلاء المواطنين والاطلاع علي مشاكلهم وتسليط الضوء الاعلامي عليهم بقوة وايجاد حلول فعلية لهؤلاء الواطنين وطرح حلول تحاول في المساعدة والحد من هذه الظاهرة.

من جانبه، أكد إبراهيم مطر المتحدث الاعلامي لحركة تطهير أن الحملة التي أطلقتها الحركة قامت بعمل تقرير عن منطقة سكان القبور ومشاكل المجتمع المصري .. مشددًا أن التقرير أكد وجود 500 ألف مواطن يقطنون بمقابر القاهرة ويوجد دورة مياه واحدة لكل خمس أسر، كما تنتشر تجارة المخدرات والسلاح في ظل غياب التواجد الأمني في تلك المناطق.
> وأكد مطر أن الحركة بصدد ترتيب زيارات لجميع المحافظات ومناقشة كافة المشكلات المتعلقة بأمن وصحة المواطن المصري وذلك خلال خطوات فعلية ملموسة.

على صعيد متصل، أشار الحسيني حسان مؤسس حركة تطهير الى ان مشاكل الواطن المصري لابد ان تكون محل اهتمام ولابد من مشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والأحزاب ورجال الأعمال بجزء من أموالهم لتطوير العشوائيات ومناطق سكان القبور لتفادي مشاكل كبيرة في المستقبل.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر