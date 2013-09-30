العرابي يبدأ حملة “مين بيحب مصر” لبحث مشكلات سكان المقابر

أعلن السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس حركة “تطهير” حملة بعنوان “مين بيحب مصر”، موضحًا أن هدف هذه الحملة مناقشة الموضوعات التي تشغل المواطن المصري الكادح مثل مشكلة الخبز والعشوئيات.

وأكد العرابي الذي يشغل أيضا منصب رئيس حزب المؤتمر، في بيان له اليوم الأحد، أن الحملة ناقشت موضوع سكان المقابر .. مؤكدا أن هؤلاء يعيشون مأساة حقيقية وأعدادهم التي تقدر بأربعة ملايين مواطن – على حد وصفه – تعد فاجعه إنسانية.

وكلف السفير محمد العرابي أعضاء حملته خلال الاجتماع بعمل جدول لزيارة هؤلاء المواطنين والاطلاع علي مشاكلهم وتسليط الضوء الاعلامي عليهم بقوة وايجاد حلول فعلية لهؤلاء الواطنين وطرح حلول تحاول في المساعدة والحد من هذه الظاهرة.

من جانبه، أكد إبراهيم مطر المتحدث الاعلامي لحركة تطهير أن الحملة التي أطلقتها الحركة قامت بعمل تقرير عن منطقة سكان القبور ومشاكل المجتمع المصري .. مشددًا أن التقرير أكد وجود 500 ألف مواطن يقطنون بمقابر القاهرة ويوجد دورة مياه واحدة لكل خمس أسر، كما تنتشر تجارة المخدرات والسلاح في ظل غياب التواجد الأمني في تلك المناطق.

> وأكد مطر أن الحركة بصدد ترتيب زيارات لجميع المحافظات ومناقشة كافة المشكلات المتعلقة بأمن وصحة المواطن المصري وذلك خلال خطوات فعلية ملموسة.

على صعيد متصل، أشار الحسيني حسان مؤسس حركة تطهير الى ان مشاكل الواطن المصري لابد ان تكون محل اهتمام ولابد من مشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والأحزاب ورجال الأعمال بجزء من أموالهم لتطوير العشوائيات ومناطق سكان القبور لتفادي مشاكل كبيرة في المستقبل.

أ ش أ