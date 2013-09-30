الآلاف يشيعون جثمان أحد شهداء الفيوم قتل على يد إرهابيين بسيناء

كتب : ميشيل عبدالله منذ 9 دقائق

شارك الآلاف من أهالي مدينة الفيوم، مساء اليوم، في تشييع جنازة الشهيد المجند مصطفى نبيل محمد زين، الذي استشهد على يد قناصة إرهابيين بمنطقة القسيمة بوسط سيناء، أثناء خدمته في كمين أمني.

وكان المجند قد أصيب بعد استهدافه من قبل قناصة الإرهاب، أثناء تواجده بالكمين وأطلقوا عليه النيران، وتم نقله إلى مستشفى القوات المسلحة، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.

نقلت قوات الجيش جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه بحي السلخانة بمدينة الفيوم، وشيعت جنازته مساء اليوم في مشهد مهيب، بحضور قيادات من الجيش والشرطة، والذين تقدموا صفوف الجنازة.