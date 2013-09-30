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محافظ بورسعيد يخاطب مجلس الدولة لبحث توحيد الإيجارات في المشروعات السكنية

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محافظ بورسعيد يخاطب مجلس الدولة لبحث توحيد الإيجارات في المشروعات السكنية محافظ بورسعيد يخاطب مجلس الدولة لبحث توحيد الإيجارات في المشروعات السكنية

كتب : هبة صبيح منذ 7 دقائق

أكد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، أنه تمت مخاطبة مجلس الدولة لأخذ الرأي القانوني في عملية توحيد الإيجارات مصحوبة بموافقة المحافظة على ذلك، وعلى أن يتم توحيد الإيجارات لكل منطقة سكنية طبقا للسعر الذي حددته المحكمة في القضايا المرفوعة لكل منطقة وفور وصول الرد من مجلس الدولة سيتم التطبيق الفوري للقرار.

وقال قنديل، إن ذلك يأتي بناء علي رغبة الآلاف من أهالي بورسعيد ومراعاة للبعد الاجتماعي ورفع الأعباء عن كاهل الأسر الفقيرة.

كان المحافظ قد عقد مع روساء الأحياء والشؤون القانونية وإدارة التسكين اجتماعا لبحث تنفيذ قرار المحافظ رقم (161، 229) لسنة 2013 الخاص بتشكيل لجنة تختص بدراسة أسلوب تحديد قيمة الأقساط المستحقة على المقيمين بالمساكن التابعة للمحافظة، وكذلك دراسة مدى إمكانية رفع المتأخرات من إيجار السكن على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا بعد إجراء البحوث الاجتماعية عليهم وفقا للضوابط والقواعد القانونية.

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