اشتباكات بين طلاب مدارس الفشن أثناء مظاهرات لتأييد السيسي ومرسي ببني سويف

كتب : محمد خلف منذ 5 دقائق

تمكن معتز حسن مدير إدارة الفشن التعليمية ببني سويف وربيع عبد العظيم، وكيل إدارة الفشن التعليمية، وعيسي الخطيب مدير مدرسة الفشن الثانوية الزراعية، من التدخل لمنع وقوع اشتباكات اليوم بين مئات الطلاب المؤيدين للفريق أول عبد الفتاح السيسي وبين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.

كانت مدينة الفشن ببني سويف قد شهدت قيام العشرات من طلاب المدارس الثانوية المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي بتنظيم وقفة أمام مدرسة الفشن الثانوية، حاملين لافتات مؤيدة للرئيس المعزول وعلامة رابعة، فقام العشرات من الطلاب المؤيدين للفريق السيسي بتنظيم وقفة أمامهم رافعين صوره، وردد الطلاب الهتافات المؤيدة والمعارضة ونشبت بين الطرفين مشادات كلامية كادت أن تتطور إلى اشتباكات، لولا تدخل مدير إدارة الفشن التعليمية ووكيل الإدارة التعليمية ومدير المدرسة، ومنعوا وقوع اشتباكات بين الطرفين واستطاعوا إقناع الطلاب بفض التظاهر ودخول مدارسهم والانتظام في الدراسة.