سفيرة الدنمارك تبدي تفهم بلدها لما حدث في مصر.. وتؤكد أنه ليس انقلابا

أكدت السفيرة برنيل داهلر سفيرة الدنمارك في مصر تفهم بلدها لما حدث في مصر في 30 يونيو .. مشددة أنه لا يعد انقلابا.

وأعرب السفيرة الدنماركية، خلال لقائها مساء اليوم مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، عن أملها في مُضي مصر قدما في تنفيذ خارطة الطريق .. مشيرةً إلى العلاقات المتميزة بين البلدين.

من جانبه، أكد وزير الأوقاف إيمان الأزهر والأوقاف بأهمية التواصل الحضاري، وبالتنوع الثقافي، واحترام الآخر، وأن علماء الأزهر هُم أكثر الناس فهماً لسماحة الإسلام ووسطيته وسعة أفقه، مع إيمانهم بالتعايش السلمي، والتكامل الإنساني لا التصادم الحضاري.

وكشف الوزير عن عقد لقاء بديوان عام الوزارة يوم الخميس القادم مع مجموعة من الأئمة والقساوسة تحت مظلة بيت العائلة برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الأمر الذي أشادت به سفيرة الدنمارك كما أعلنت عن سعادتها باللقاء ورغبة بلادها في أن ترى مصر في تقدم وازدهار.

أ ش أ