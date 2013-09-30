أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

سفيرة الدنمارك تبدي تفهم بلدها لما حدث في مصر.. وتؤكد أنه ليس انقلابا

  • 10
Google+ Print
سفيرة الدنمارك تبدي تفهم بلدها لما حدث في مصر.. وتؤكد أنه ليس انقلابا سفيرة الدنمارك تبدي تفهم بلدها لما حدث في مصر.. وتؤكد أنه ليس انقلابا

أكدت السفيرة برنيل داهلر سفيرة الدنمارك في تفهم بلدها لما حدث في مصر في 30 يونيو .. مشددة أنه لا يعد انقلابا.

وأعرب السفيرة الدنماركية، خلال لقائها مساء اليوم مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، عن أملها في مُضي مصر قدما في تنفيذ خارطة الطريق .. مشيرةً إلى العلاقات المتميزة بين البلدين.

من جانبه، أكد وزير الأوقاف إيمان الأزهر والأوقاف بأهمية التواصل الحضاري، وبالتنوع الثقافي، واحترام الآخر، وأن علماء الأزهر هُم أكثر الناس فهماً لسماحة الإسلام ووسطيته وسعة أفقه، مع إيمانهم بالتعايش السلمي، والتكامل الإنساني لا التصادم الحضاري.

وكشف الوزير عن عقد لقاء بديوان عام الوزارة يوم الخميس القادم مع مجموعة من الأئمة والقساوسة تحت مظلة بيت العائلة برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الأمر الذي أشادت به سفيرة الدنمارك كما أعلنت عن سعادتها باللقاء ورغبة بلادها في أن ترى مصر في تقدم وازدهار.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر