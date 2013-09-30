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تدشين حملة “ضحي وساعد فقير ” بكفر الشيخ مضادة لحملة الإخوان لمنع الأضحية

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تدشين حملة “ضحي وساعد فقير ” بكفر الشيخ مضادة لحملة الإخوان لمنع الأضحية تدشين حملة “ضحي وساعد فقير ” بكفر الشيخ مضادة لحملة الإخوان لمنع الأضحية

شن عدد من القوى الثورية والشعبية حملة “ضحي وساعد فقير ” مساء اليوم والتي طالبت كافة القوى الثورية والشعبية بمحافظة كفر الشيخ .

وأكد محمد علي عضو مركز لحقوق الإنسان إن الحملة تهدف لدعوة المواطنين وكافة القادرين من أهالي كفر الشيخ بشراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها على الفقراء .

وأضاف أن الحملة مضادة لحملة الإخوان التي تدعو لمنع الاضحية خاصة أن الأضحية سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم .

وأشار أن الدعوة لمعدم الأضحية غريبة وماعلاقة عدم الأضحية بالمصابين سواء من جماعة الإخوان وغيرهم فمن بريد التبرع لهم فليتبرع ولكن كيف نعطل سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم .

وأضاف عضو المركز الحقوقي ماموقف الفقراء في ذلك العيد سئوال نوجهه للقائمين على حملة عدم الأضحية؟ .

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