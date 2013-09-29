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مؤسسة لحقوق اللاجئين تنظم ورشة عمل للإعلاميين

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مؤسسة لحقوق اللاجئين تنظم ورشة عمل للإعلاميين مؤسسة لحقوق اللاجئين تنظم ورشة عمل للإعلاميين

تنظم المؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين ورشة عمل للأعلاميين في القاهرة حول قضايا اللاجئين والتي شغلت وسائل الاعلام والصحافة في الفترة الاخيرة ، وياتي هذا اللقاء ضمن لقاءات عديدة بين اللاجئين والمحامين وصانعي القرار ومقدمي الخدمات للاجئين في .

و يهدف اللقاء الي تغير الصورة النمطية للاعلام والصحافة المصرية تجاه اللاجئين وعدم تعميم الصور السلبية المنتشرة ضد اللاجئين في مصر وخصوصا بعد الاحداث الاخيرة وهو ما يدفع ثمنه عدد كبير من اللاجئين والذي يظهر واضحاً في التعامل الشعبي مع اللاجئين ، ويشارك في اللقاء عدد من اللاعلاميين والاستاذ هشام عيسي من مكتب أميرة بالقاهرة والسيد محمد بيومي المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية لحقوق اللإجئين .

وأكد أحمد بدوي المحامي ورئيس المؤسسة المصرية لحقوق القانوني للاجئين أن اللقاء يشارك فيه عدد من الاعلاميين وعدد من اللاجئين ونهدف من خلال الورشة الي فتح قنوات تواصل ما بين الاعلام والصحافة المصرية واللاجئين ومحاولة تغير الصورة السلبية تجاه اللاجئين الموجودين في مصروتسليط الضوء حول قضايا اللاجئين المطروحة والتواصل مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية بقضايا اللاجئين .

كما سيكون اللقاء بداية للتواصل الاعلامي مع اللاجئين ومناقشة قضاياهم في محاولة لتوضيح الصورة الحقيقية للاجئين واوضاعهم من حيث الحقوق والمسئوليات في ظل الاوضاع الراهنة التي تمر بها مصر.

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