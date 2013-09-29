عون : نتيجة الصراع محسومة لصالح الحكومة الشرعية السورية

أكد رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون أن النتيجة الصراع في سوريا محسومة لمصلحة الحكومة السورية الشرعية ، حسب قوله .

وقال عون – في حديث إلى “القناة الإخبارية السورية” – إن ” الأجواء السياسية أصبحت أسهل في التحمل ونحن على طريق الحل” ، مشيرا إلى ضرورة تنظيف الأرض السورية من المسلحين والتطرف الآتي معهم ، على حد وصفه .

واعتبر أن سوريا لم تفاوض من موقع الضعف هي وحلفائها ، مشيرا إلى أن كل دول العالم تقريبا أرسلت إرهابيين إلى سوريا.

> ورأى عون أن ما وصفه بـ “الإرهاب” اليوم في سوريا لم يعد قادرا على القتال في جهة واحدة ، لافتا إلى أن الدول التي أرسلت إرهابيين إلى سوريا أرسلتهم لكي لا يعودوا ، مشيرا إلى أن دور تركيا في سوريا معلن ومحاسبة هؤلاء تأتي من شعوبهم .

وقال عون : ” ندعم المقاومة بالخطاب السياسي ” ، مشددا على أنه مع حكومة الوحدة الوطنية ، لافتا إلى أن هناك من ربط حل الأزمة في لبنان بنتائج المعركة في سوريا فأتت النتائج معاكسة لتوقعاتهم ” .

على صعيد آخر .. أوضح العماد ميشال عون قائلا ” أنا لن أترشح إلى رئاسة الجمهورية ” .

أ ش أ