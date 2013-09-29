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مسئول فلسطيني يعرض على تيار المستقبل معاناة سكان مخيم نهر البارد بشمال لبنان

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مسئول فلسطيني يعرض على تيار المستقبل معاناة سكان مخيم نهر البارد بشمال لبنان مسئول فلسطيني يعرض على تيار المستقبل معاناة سكان مخيم نهر البارد بشمال لبنان

عرض وفد فلسطيني برئاسة أمين سر حركة “فتح” وفصائل “منظمة التحرير الفلسطينية” في الشمال أبو جهاد فياض اليوم الأحد على منسق عمل “تيار المستقبل” في شمال لبنان مصطفى علوش المعاناة المستمرة لأهالي مخيم البارد جراء وقف برنامج الطوارئ الذي أقر في مؤتمر فيينا.

وأشار فياض خلال زيارته لعلوش اليوم أن هذا الوضع أدى إلى حالة من التذمر والرفض والاحتجاج اتبعت بإضراب مفتوح لأهالي مخيم البارد وإغلاق كل مكاتب الأونروا والعيادات، وصولا إلى إقامة خيمة اعتصام أمام المركز الرئيسي للاونروا في بيروت.

ودعا فياض، تيار المستقبل إلى “المشاركة مركزيا في خيمة الاعتصام الاحتجاجية على قرارات الأونروا المجحفة والتضامن مع اهالي مخيم نهر البارد”.

وأشار فياض إلى الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية لثنيها عن الدخول في مؤسسات المجتمع الدولي وعلى رأسها محكمة لاهاي.

بدوره، أبدى علوش تضامنه مع أهالي مخيم نهر البارد، داعيا “المجتمعين الدولي والعربي والحكومة اللبنانية والاونروا للعمل من اجل انهاء ملف مخيم نهر البارد للانتهاء من اعادة اعمار المخيم القديم”.

وأكد علوش بان الاستقرار اللبناني “يلزمه استقرارا فلسطينيا، لأن الفلسطينيين مكون رئيسي في المجتمع اللبناني، لذلك يجب أن نطالب بإنهاء ملف مخيم نهر البارد بأسرع ما يمكن لأن الحالة في الوطن العربي عموما والتي قد تعكس نفسها على لبنان تسير باتجاه التأزيم، وعلى الجميع ان يعمل لمصلحة السلم الاهلي في البلد.

واعتبر أن “الحالة التفاوضية بين الفلسطينيين والصهاينة تسير باتجاه طريق مسدود وبأنه قد تم الإجهاز على حل الدولتين من قبل الصهاينة، وبأنه يتوجب على الفلسطينيين إيجاد بدائل منطقية يمكن البناء عليها مستقبلا”.

أ ش أ

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