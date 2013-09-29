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في غياب ميسي.. تاتا يستدعي اثنين من الناشئين لسلتيك

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في غياب ميسي.. تاتا يستدعي اثنين من الناشئين لسلتيك في غياب ميسي.. تاتا يستدعي اثنين من الناشئين لسلتيك

برشلونة، (إفي): ضم المدرب الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو، المدير الفني لفريق برشلونة، ثنائي فريق الشباب سيرجي جوميز وباتريك الى كتيبة نجوم الصف الأول اثناء الاستعدادات لمواجهة سلتيك الاسكتلندي.

واستدعى تاتا الشابين الى قائمة تشمل 19 لاعبا وذلك لعلاج النقص في صفوفه بسبب الإصابات، بعد تعرض فريق برشلونة "ب" للخسارة امام مايوركا 0-1 في دوري الدرجة الثانية.

ويستعد الفريق الكتالوني للسفر غدا الى مدينة جلاسجو لمواجهة سلتيك في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وهو نفس الفريق الذي سقط امامه البلاوجرانا في فخ الهزيمة على نفس الأرض وفي نفس البطولة الموسم الماضي.

وتشمل قائمة المصابين لدى بطل الليجا كلا من الأرجنتينيين ليونيل ميسي وخافيير ماسكيرانو بجانب جوردي ألبا وكارليس بويول.

واستدعى مارتينو للسفر الى اسكتلندا كلا من: فالديس، بينتو، أولازابال، مونتويا، بيكيه، فابريجاس، تشافي، بدرو، إنييستا، أليكسيس، نيمار، دوس سانتوس، بارترا، بوسكيتس، سونج، تيو، أدريانو، ألفيش، سيرجي روبرتو، سيرجي جوميز وباتريك.

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