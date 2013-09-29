ضبط 74 هاربا من أحكام في حملة أمنية بالبحر الأحمر

كتب : صلاح عبدالله منذ 60 دقيقة

تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط عدد من الهاربين من أحكام قضائية فى حملة أمنية بقيادة اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بقيادة العميد منتصر عويضة مفتش الأمن العام، وإدراة البحث الجنائى بقيادة العميد أحمد الصادق أسفرت الحملة عن ضبط 74هاربا من أحكام وفحص 25 مشتبها فيهم، حيث تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام من ضبط عدد 33 محكـوما عليهـم فــي جنح الحبس الجزئي. وضبط عدد 5 محكـوم عليهـم فــي جنح الحبس المستأنف، وضبط عدد 36 محكـوما عليـهم فــي جنح الغرامات الجزئية.

وتمكنت إدراة البحث الجنائى من فحص 25 مشتبـها فيهـم جـار الكشـف عنهـم واتخـاذ الـلازم حيـالهم، وتـم فحص عدد 2 مسجـل شقـي خطـر و132 شقة مفروشة وتبين وجود عدد 65 مخالفة عدم الإخطار.