مصادر أمنية تنفي إحراق 18 منزلا بالعياط.. وتؤكد السيطرة على اشتباكات بين عائلتين

كتب : محمود الجارحي وجيهان عبد العزيز منذ 57 دقيقة

نفت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، ما تردد عن إحراق عدد كبير من منازل مركز العياط، أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين.

وقالت المصادر إن مشاجرة نشبت بين بائع كبدة وجاره أطلق خلالها البائع الخرطوش تجاه جاره فأرداه قتيلا وفر هاربا، فقام أهالي القتيل بإطلاق النار بطريقة عشوائية في الشارع، وأصابت طلقة أحد المارة فلقي مصرعه في الحال، ثم أشعلوا النيران في منزل بائع الكبدة، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وسيطرت على الأوضاع هناك، وألقت القبض على اثنين من المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق.