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السفارة الأمريكية تدين تفجيرات أربيل بالعراق

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السفارة الأمريكية تدين تفجيرات أربيل بالعراق السفارة الأمريكية تدين تفجيرات أربيل بالعراق

وزير الخارجية الأميركي جون كيري

أدانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد التفجيرات التي ضربت مقر مديرية الأمن في عاصمة إقليم كردستان أربيل ، مؤكدة دعمها لحكومة إقليم كردستان وحكومة وشعب العراق في مكافحة الإرهاب .

وأعربت السفارة الأمريكية – في بيان لها مساء اليوم الأحد – عن استيائها من الهجوم الذي استهدف مبان في إقليم كردستان وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات .

وأضاف البيان ، في الوقت الذي تقدم فيه السفارة الأمريكية خالص تعازيها ومواساتها للضحايا وأسرهم جراء هذا الاعتداء الجبان ، فإنها تؤكد على مواصلتها دعم حكومة إقليم كردستان وحكومة وشعب العراق في مكافحة الإرهاب باعتباره العدو المشترك .

وكانت محافظة أربيل شهدت اليوم سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت مقر مديرية الأسايش ؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة 46 شخصا بينهم عدد من عناصر قوات الأٍسايش .

أ ش أ

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