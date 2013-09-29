السفارة الأمريكية تدين تفجيرات أربيل بالعراق

أدانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد التفجيرات التي ضربت مقر مديرية الأمن في عاصمة إقليم كردستان أربيل ، مؤكدة دعمها لحكومة إقليم كردستان وحكومة وشعب العراق في مكافحة الإرهاب .

وأعربت السفارة الأمريكية – في بيان لها مساء اليوم الأحد – عن استيائها من الهجوم الذي استهدف مبان في إقليم كردستان وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات .

وأضاف البيان ، في الوقت الذي تقدم فيه السفارة الأمريكية خالص تعازيها ومواساتها للضحايا وأسرهم جراء هذا الاعتداء الجبان ، فإنها تؤكد على مواصلتها دعم حكومة إقليم كردستان وحكومة وشعب العراق في مكافحة الإرهاب باعتباره العدو المشترك .

وكانت محافظة أربيل شهدت اليوم سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت مقر مديرية الأسايش ؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة 46 شخصا بينهم عدد من عناصر قوات الأٍسايش .

أ ش أ