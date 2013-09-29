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عضو بجبهة 30 يونيو يكذب مذكرات عنان عن ثورة يناير

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عضو بجبهة 30 يونيو يكذب مذكرات عنان عن ثورة يناير عضو بجبهة 30 يونيو يكذب مذكرات عنان عن ثورة يناير

قال محمد سليمان عضو جبهة 30 يونيو تعليقا على مذكرات الفريق سامى عنان ، إنها مليئة بالكذب ويستخدم فيها كلمات ومعاني لا وجود لها أثناء ثورة يناير يحاول صناعة نفسه كبطل قومي مع انه كان سبب لما وصلت أليه .

وأكد سليمان إن “الاجتماعات والجلسات المغلقة فكانت أحد أسباب وصول الاخوان للحكم ” مطالبًا ” عليه فليصمت تماما فلم تكن يناير بأجندة ولم يقرر متظاهر واحد فى الخروج من الميدان ومنعه احد ولدينا توثيق ليوميات ميدان التحرير خلال فترة يناير وحتى خلع مبارك ” .

وأضاف ” فقط نقول للفريق انه سقط من غالبية المصريين يوم قتل جنود مصر على الحدود برفح فى رمضان وانتظرنا موقفه فلم نجد ” ، مضيفًا ” وعندما قرر المعزول استبعاد الفريق و خرج الناس للشارع تعلن رفضها ومساندة قادة الجيش وقتها لكن عنان عاد للبيت ولم يخرج وخلال عام التزم الصمت وقبل التكريم ” .

وأضاف ” فيما تظاهر أبناء مصر ومات منا الكثير من اجل الوصول ل 30يونيو التى خرج فيها شعب مصر ليعلن رفضه لدولة المرشد وكان الجيش الوطنى سند وحماية لمطالب المصريين الرافضة لدولة الاخوان ” .

وأكد ” كنا نتمنى ان تلتزم الصمت لان كلامك يأخذ عليك فى وقت نحن فيه لوحدة الدولة المصرية شعب وجيش وشرطة ” .

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