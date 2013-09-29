عضو بجبهة 30 يونيو يكذب مذكرات عنان عن ثورة يناير

قال محمد سليمان عضو جبهة 30 يونيو تعليقا على مذكرات الفريق سامى عنان ، إنها مليئة بالكذب ويستخدم فيها كلمات ومعاني لا وجود لها أثناء ثورة يناير يحاول صناعة نفسه كبطل قومي مع انه كان سبب لما وصلت أليه مصر .

وأكد سليمان إن “الاجتماعات والجلسات المغلقة فكانت أحد أسباب وصول الاخوان للحكم ” مطالبًا ” عليه فليصمت تماما فلم تكن يناير بأجندة ولم يقرر متظاهر واحد فى الخروج من الميدان ومنعه احد ولدينا توثيق ليوميات ميدان التحرير خلال فترة يناير وحتى خلع مبارك ” .

وأضاف ” فقط نقول للفريق انه سقط من عيون غالبية المصريين يوم قتل جنود مصر على الحدود برفح فى رمضان وانتظرنا موقفه فلم نجد ” ، مضيفًا ” وعندما قرر المعزول استبعاد الفريق و خرج الناس للشارع تعلن رفضها ومساندة قادة الجيش وقتها لكن عنان عاد للبيت ولم يخرج وخلال عام التزم الصمت وقبل التكريم ” .

وأضاف ” فيما تظاهر أبناء مصر ومات منا الكثير من اجل الوصول ل 30يونيو التى خرج فيها شعب مصر ليعلن رفضه لدولة المرشد وكان الجيش الوطنى سند وحماية لمطالب المصريين الرافضة لدولة الاخوان ” .

وأكد ” كنا نتمنى ان تلتزم الصمت لان كلامك يأخذ عليك فى وقت نحن فيه لوحدة الدولة المصرية شعب وجيش وشرطة ” .