"غرفة عمليات التعليم" تتلقى بلاغات ضد طلاب يرفعون شعارات رابعة ويسيئون للجيش

كتب : توفيق شعبان منذ 24 دقيقة

تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، اليوم، بلاغا يفيد بتجمع العشرات من الطلاب أمام شبرا الثانوية بنات وشبرا البلد التجريبية قبل اليوم الدراسي رافعين شعار رابعة ويرددون هتافات منددة بما أسموه بالانقلاب العسكري ومناهضة للجيش والشرطة.

كما تلقت الغرفة أيضا بلاغ يفيد بتجمع 100 طالب و طالبة أمام المدرسة الثانوية بنات من المؤيدين و العارضين للإخوان في مظاهرتين متقابلتين.

وتلقت الغرفة بلاغا يفيد بتجمع أعضاء من حركتي تمرد و6 أمام مديرية التربية والتعليم بالفيوم للمطالبة باستبعاد القيادات الإخوانية، كما نظم طلاب مدرسة اطفا الثانوية الحديثة تظاهرة ضد الانقلاب هتفوا فيها شعارات معادية للجيش ورفعوا شعارات رابعة.

وفي إدارة غرب المنصورة، تلقت الغرفة بلاغا يفيد بتجمع 30 طالبا وطالبة من مدرسة شاوة الثانوية بنين أمام المدرسة، رافعين شعارات رابعة، ومرددين هتافات ضد الانقلاب، وذلك بعد القبض على اثنين من معلمي المدرسة المنتمين لجماعة الإخوان.