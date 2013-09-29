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هشام رامز: المادة 115 من قانون العقوبات تساعد على ظهور "الأيادي المرتعشة"

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هشام رامز: المادة 115 من قانون العقوبات تساعد على ظهور "الأيادي المرتعشة" هشام رامز: المادة 115 من قانون العقوبات تساعد على ظهور "الأيادي المرتعشة"

كتب : محمد عاشور منذ 19 دقيقة

قال هشام رامز، رئيس البنك المركزي، إن إهدار المال العام تهمة فضفاضة تربك المنظومة الاقتصادية، مشيرا إلى أن صاحب القرار الاقتصادى قد يصيب أو يخطئ، وتهمة إهدار المال العام تتيح ظهور "الأيادي المرتعشة".

وطالب رامز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، أنه يجب تعديل المادة 115 من قانون العقوبات، منوها بأنه على الجهات الرقابية المختلفة ضرورة دراسة كافة القرارات بتهم إهدار المال العام من كافة الزوايا، موضحا أن الوزراء والمسؤولين لا يتخذون قرارات حاسمة بسبب المادة 115 من قانون العقوبات، ولا إبداع لمتخذي القرارات بسبب هذه المادة.

وأشار رامز إلى أن اجتماع محافظي البنوك المركزية العربية ناقش الأوضاع الاقتصادية بالبلدان العربية، وأن هناك اهتماما خاص بالشأن المصري، مؤكدا على وجود اهتمام خاص من الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت بدعم الاقتصاد المصري، وتابع "اللقاء مع الوفد القطرى كان جيدا، ومحافظو البنوك المركزية عادة ما يتحدثون بلغة الأرقام بعيدا عن السياسة".

وأكد محافظ البنك المركزي، أن الاحتياطي النقدي المصري يقترب من 18.9 مليار دولار، وهناك اتصالات مستمرة مع الإمارات والكويت والسعودية.

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