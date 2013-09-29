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"الصحة" السعودية: الوضع الصحي للحجاج مطمئن حتى الآن

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"الصحة" السعودية: الوضع الصحي للحجاج مطمئن حتى الآن "الصحة" السعودية: الوضع الصحي للحجاج مطمئن حتى الآن

كتب : أ ش أ الأحد 29-09-2013 21:17

أعلنت اللجنة العلمية الوطنية للأمراض المعدية بوزارة الصحة ، أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن حتى الآن، مبينة أن الوزارة خصصت فرقا طبية متخصصة لمتابعة جميع الحجاج القادمين عبر المنافذ المختلفة (البرية، الجوية، البحرية) لفحص وإعطاء اللقاحات التحصينية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية التي أرسلت لكافة الدول المعنية التي تعمل على نشر السلامة الصحية وعدم انتشار أي مرض وبائي بينهم.

وأوضحت اللجنة - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم بوزارة الصحة بحضور أعضاء اللجنة العلمية الوطنية للأمراض المعدية واللجنة العلمية لعدوى المنشآت الصحية ونقلته وكالة الأنباء السعودية - أنه وخلال الترصد الوبائي خلال الـ24 ساعة الماضية فلم يتم تسجيل أي حالة بين الحجاج القادمين والبالغ عددهم حتى الآن 600 ألف حاج، مؤكدة أن هناك تعاون مستمر مع منظمة الصحة العالمية لمتابعة مستجدات المرض

عالميا.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم إضافة المختبر الإقليمي في المدينة المنورة ومختبر مستشفى منى الوادي لعمل الفحوصات الخاصة بفيروس (كورونا الجديد)، لضمان سرعة الحصول على النتائج والعمل مع كل من المختبرات الإقليمية في الرياض وجدة والشرقية لإجراء الفحوصات المخبرية على الحالات التي يشتبه إصابتها بالفيروس، مشيرة إلى أن نتائج التحاليل ستظهر خلال 4 ساعات كحد أقصى.

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