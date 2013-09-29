اتحاد عمال السودان: البشير يصدر قرار رفع الحد الأدنى للأجور خلال يومين

كتب : أ ش أ الأحد 29-09-2013 21:18

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، أن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، بأثر رجعي اعتبارا من يناير الماضي سيصدر خلال اليومين المقبلين، بعد توقيع الرئيس عمر البشير عليه، مؤكدا خلال اجتماع المكتب التنفيذي اليوم بالخرطوم اكتمال كافة الخطوات اللازمة للتنفيذ من قبل مجلس الوزراء.

واستعرض الاجتماع هيكل الأجور الجديد، الذي أعدته اللجنة الوزارية، واعتبره نقلة في المرتبات، ولكن لا يزال الفرق كبيرا بين الدخل ومصروفات المعيشة، كاشفا عن الإعداد لخطة لتخفيف أعباء المعيشة للعاملين عبر منافذ البيع، بمواقع العمل وعبر الحركة التعاونية.