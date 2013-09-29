وزارة الإعلام الليبية تدين اختطاف رئيس تحرير صحيفة "الرواسي"

كتب : أ ش أ الأحد 29-09-2013 21:20

أدانت وزارة الاعلام بالحكومة الليبية المؤقتة، اليوم، اختطاف رئيس تحرير صحيفة "الرواسي" الطاهر التركي مساء الجمعة الماضية.

وكانت مجموعة مسلحة اختطفت، مساء الجمعة، رئيس تحرير صحيفة "الرواسي" بعد اعتراض سيارته في المنطقة الواقعة بين العزيزية والسواني.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها اليوم: "هذا العمل الإجرامي الجبان انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان وحرية التعبير ويتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية ويتنافى مع ما جاءت به ثورة 17 فبراير".

وأكدت الوزارة على التزامها بالدفاع عن الإعلاميين وحرية التعبير التي اكسبتها إياها ثورة الـ17 من فبراير.