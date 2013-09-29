الحكومة العراقية تدين تفجيرات أربيل ولا تستبعد ارتباطها بالأزمة السورية

كتب : أ ش أ الأحد 29-09-2013 21:50

أدانت الحكومة العراقية الهجوم الذي استهدف مديرية الأمن في أربيل عاصمة إقليم كردستان، ولم تستبعد أن يكون الهجوم مرتبطًا بالأزمة السورية، وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في تصريح صحفي مساء اليوم، ندين بشدة هذا الهجوم، مضيفًا أن سوريا أثرت علينا جميعًا وليس ببعيد أن يكون الهجوم إحدى شظايا الأزمة السورية.

ومن الجدير بالذكر أن عدة تفجيرات ضربت اليوم محافظة أربيل مستهدفة مديرية الأسايش العامة أسفرت عن مقتل وإصابة 42 شخصا بينهم عدد من عناصر قوات الأسايش.