وزير خارجية إيران يشدد على حق بلاده في تخصيب اليورانيوم

كتب : أ ف ب الأحد 29-09-2013 21:51

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على حق إيران غير القابل للتفاوض في تخصيب اليورانيوم، متهمًا من جهة ثانية إسرائيل بالكذب في كلامها عن نوايا إيران.

وقال الوزير الإيراني، في مقابلة مع شبكة "آي بي سي" الأمريكية، إن إيران مستعدة للتفاوض، وكل جوانب برنامج التخصيب الإيراني مطروحة على طاولة المفاوضات، إلا أن حقنا في التخصيب غير قابل للنقاش.

وأضاف ظريف، أن إيران ليست بحاجة ليورانيوم مخصب على مستوى عسكري، هذا أمر أكيد ولن نذهب في هذا الاتجاه، كما رأى الوزير من جهة ثانية أن حملة الابتسامات تبقى أفضل من حملة الأكاذيب، وذلك ردًا على اتهامات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لإيران بالقيام بحملة تودد عبر رئيسها الجديد حسن روحاني.