أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

وزير خارجية إيران يشدد على حق بلاده في تخصيب اليورانيوم

Google+ Print
وزير خارجية إيران يشدد على حق بلاده في تخصيب اليورانيوم وزير خارجية إيران يشدد على حق بلاده في تخصيب اليورانيوم

كتب : أ ف ب الأحد 29-09-2013 21:51

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على حق إيران غير القابل للتفاوض في تخصيب اليورانيوم، متهمًا من جهة ثانية إسرائيل بالكذب في كلامها عن نوايا إيران.

وقال الوزير الإيراني، في مقابلة مع "آي بي سي" الأمريكية، إن إيران مستعدة للتفاوض، وكل جوانب برنامج التخصيب الإيراني مطروحة على طاولة المفاوضات، إلا أن حقنا في التخصيب غير قابل للنقاش.

وأضاف ظريف، أن إيران ليست بحاجة ليورانيوم مخصب على مستوى عسكري، هذا أمر أكيد ولن نذهب في هذا الاتجاه، كما رأى الوزير من جهة ثانية أن حملة الابتسامات تبقى أفضل من حملة الأكاذيب، وذلك ردًا على اتهامات رئيس الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لإيران بالقيام بحملة تودد عبر رئيسها الجديد حسن روحاني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج