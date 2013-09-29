تيار ﻿الاستقلال يتهم قيادات “جاسكو” بإهدار المال العام

قال النائب يوسف البدرى عضو تيار الاستقلال إن الشركة المصريه للغازات الطبيعيه(جاسكو) بها عقود تثبت اهدار المال العام والتربح لقيادات البترول ، حيث تقوم شركة جاسكو بعﻻج 4000 موظف بما يتعدى 27 مليون جنيه فى حين أن ميزانية العلاج على نفقة الدولة للشعب المصرى تقترب من مليار جنيه.

وأشار البدري إلى أنه تقدم بدعوى قضائية بمجلس الدولة رقم 74047 بتاريخ 15/9/2013 ضد كل من مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و وزير البترول و وزير التخطيط و وزير المالية ﻻلزامهم بأﻻ يتعدى إجمالى الدخل السنوي لموظف البترول عن ربع مليون جنيه اجمالى سنوى وذلك بسبب إهدار المال العام بقطاع البترول حيث يوجد ما يقرب من 500 موظف من قيادات البترول يتقاضون ما يزيد على مليار ونصف مرتبات سنوية اى ما يعادل مليون وربع الى مليون ونصف للموظف الواحد من قيادات البترول سنويا .