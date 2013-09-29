جامعة جنوب الوادي تدخل الموسوعة الأمريكية العالمية

أختير الدكتور ” موسى خليفة أحمد ” المدرس بقسم الرياضيات بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي بقنا للانضمام إلي الموسوعة العالمية الأمريكية ” من هو في العالم ” لعام 2014 والتي تضم أبرز علماء العالم خلال القرن الحادي والعشرين .

وتلقى الباحث بالجامعة شهادة تقدير من المدير العام لمؤسسة ماركيز الأمريكية والتي تختص بنشر وتوثيق السيرة الذاتية لنخبة من الشخصيات البارزة والمؤثرة في مجالاتها علي مستوي العالم فضلا عن تسلمه نسخة مطبوعة من الموسوعة الصادرة من المعهد الأمريكي للسيرة الذاتية للعلماء حول العالم والتي دون فيها اسمه باللون الذهبي البارز ضمن أكثر من 6 آلاف من القيادات العالمية المتميزة علي مستوي العالم.

وقال الدكتور ” موسى خليفة أحمد ” أن سبب اختياره ضمن الموسوعة لأنه يحمل شهادة الدكتوراة فى الرياضيات الهندسية والتى درس لأجلها فى كلية الهندسة جامعة هوكايدو باليابان وعن تخصصه الدقيق النادر والمهم فى” نماذج رياضية فى الهندسة” لحلول بعض المسائل الهندسية المعقدة والتى تصف السلوك الميكانيكى الاهتزازى العددى للأجسام القشرية ثلاثية الأبعاد والتى لايوجد منه إلا ثلاثة مدارس علمية متخصصة ومختلفة على مستوى العالم هي (الأمريكية والروسية واليابانية) تقوم بدراسة طبيعة هذا السلوك لهذه الأجسام لما لها من أهمية عظمى فى التطبيقات الهندسية وهذه المدارس متمركزة فى كليات الهندسة فقط بالأقسام الميكانيكية فى البلاد الصناعية المتقدمة.

وفي مجال عمله في البحوث التي نشرت له 12 بحثا “منفردا” علميا محكما ومنشوره في مجلات عالمية متخصصة ذات معامل تأثير مرتفع وتم نشرها في فرنسا والمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وانجلترا والهند والكويت وعن اضافته لمجال عمله وأوضح الباحث أنه استطاع عمل نموذج جديد يجعل التكوين الرياضى لمثل هذه المسائل فى صورة System من المعادلات سهلة الاستخدام والحل وبجعل جميع متغيراته فى صورةDimensionless والحصول على حل تحليلى لها بلاضافة الى الحلول المثالية Optimized Solutions بالرغم من صعوبة هذا النظام من المعادلات التى يحكم طبيعة هذه الأجسام نتيجة لاحتوائه على كثير من الباراميترات العددية المجهولة.

وتخصص الدكتور موسى في نمزجة وحل المعادلات التفاضلية النظاميه ذات عدة متغيرات والتى تصف التكوين الرياضى للأجسام القشرية ذات النوع Oval Shells والتى تستخدم حديثا فى صناعة أجسام الطائرات بأنواعها وأيضا تمكن من تعديل وتطوير طريقة Transfer matrix method العددية من حلها لأنظمه ذات بعد واحد الى أنظمه ذات ثلاثة أبعاد مع عمل وتكوين حزمة برامج كاملة تقوم بحل هذه الأنظمه أسندت لشخصه ولأول مرة تم الحصول على نتائج دقيقة لهذه الدراسة وتستخدم كمرجع أساسى للباحثين فى هذا المجال على مستوى العالم.

ا.ش.ا