مديرية أمن بورسعيد تضبط ثلاثة سوريين لمخالفتهم شروط الإقامة بالبلاد

تمكنت القوات الأمنية المعينة بكمين محطة تحصيل الرسوم بطريق بورسعيد الإسماعيلية من ضبط كلاً من

> ي إ ع –42 سنة يحمل جواز سفر سوري ، ه ع ب –44 سنة تحمل جواز سفر سوري، أع ب –29 سنة – تحمل جواز سفر سوري .

و قال اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد إن الثلاثة خالفوا شروط الإقامة بالبلاد .. ” عدم تجديد مدة الإقامة ” .

يأتي ذلك فى اطار الإجراءات الأمنية المشددة لإحكام الرقابة على المعابر والمنافذ

وأمر اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية و التحري حول نشاط المذكورين بالبلاد بالتنسيق وقطاع الأمن الوطني .