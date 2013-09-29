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مديرية أمن بورسعيد تضبط ثلاثة سوريين لمخالفتهم شروط الإقامة بالبلاد

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مديرية أمن بورسعيد تضبط ثلاثة سوريين لمخالفتهم شروط الإقامة بالبلاد مديرية أمن بورسعيد تضبط ثلاثة سوريين لمخالفتهم شروط الإقامة بالبلاد

تمكنت القوات الأمنية المعينة بكمين محطة تحصيل الرسوم بطريق بورسعيد الإسماعيلية من ضبط كلاً من
> ي إ ع –42 سنة يحمل جواز سفر سوري ، ه ع ب –44 سنة تحمل جواز سفر سوري، أع ب –29 سنة – تحمل جواز سفر سوري .

و قال اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد إن الثلاثة خالفوا شروط الإقامة بالبلاد .. ” عدم تجديد مدة الإقامة ” .

يأتي ذلك فى اطار الإجراءات الأمنية المشددة لإحكام الرقابة على المعابر والمنافذ

وأمر اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية و التحري حول نشاط المذكورين بالبلاد بالتنسيق وقطاع الأمن الوطني .

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