إقرار أسماء مستحقين وترسية عدد من مشاريع البناء

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بسرعة انجاز المشاريع التنموية بالدولة ومشاريع اسكان المواطنين بشكل خاص لما يمثله السكن من أهمية في تأمين الإستقرار والطمأنينة للمواطن وبمتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أقرت لجنة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة باجتماعها أول من أمس برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة اعتماد تشييد 216 فيلا سكنية للمواطنين، وصيانة 694 مسكنا وإحلال 53 مسكناً في مختلف إمارات الدولة.
فقد أقرت لجنة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة اعتماد تشييد 216 فيلا سكنية للمواطنين في إمارات رأس الخيمة والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة منها 134 فيلا سكنية في إمارة رأس الخيمة موزعة 50 فيلا في منطقة الرافاق و60 فيلا في منطقة الغب و25 فيلا في منطقة الغمرة وإنشاء 32 فيلا سكنية في منطقة قطاه بإمارة الشارقة وإنشاء 40 فيلا سكنية في منطقة دبا بإمارة الفجيرة.
كما أقرت اللجنة بناء على الدراسات الفنية المقدمة لها البدء الفوري بإحلال 53 مسكنا للمواطنين حيث بينت تلك الدراسات الحاجة الملحة لإحلال هذه المساكن بصورة عاجلة وتوزعت تلك المساكن ما بين إمارة الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة.
وتضمنت قائمة المساكن التي سيتم إحلالها بصورة عاجلة ستة مساكن في إمارة الشارقة تقع في كل من منطقة اليرموك والخان وسور كلباء أما الفجيرة فسيتم إحلال أحد عشر مسكنا فيها تقع في منطقة المضب والغوب وفي رأس الخيمة فتقرر احلال عاجل لعدد 36 مسكنا تقع في الجزيرة الحمراء والجولان والجير والحويلات والرفاعة والرمس والرميلة والزهراء والعريبي والفشغة والفلية وبني زيدي والخنازرة وشعم وشمل ووادي غليلة.
صيانة فورية
وأقرت اللجنة البدء الفوري بأعمال صيانة عدد 694 مسكنا للمواطنين في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الصيانة الذي تنفذه اللجنة للمساكن التي شيدت قبل العام 1990 والمتوقع ان يشمل حوالي 1000 مسكن للمواطنين أثبتت الدراسات الفنية الميدانية جدوى القيام بأعمال الصيانة الشاملة لها حيث سيتم بموجب هذه الأعمال إجراء صيانة شاملة تتضمن تطوير المسكن وتجديده بشكل كامل وإنشاء ما يتطلب من إضافات ليلائم عدد أفراد الأسرة واحتياجاتها وتبلغ الكلفة التقديرية الشاملة لأعمال الصيانة للمساكن التي اعتمدتها اللجنة لعدد 694 مسكنا حوالي 300 مليون درهم.
واقرت اللجنة في اجتماعها الذي عقد بمقر وزارة شؤون الرئاسة امس اعتماد أسماء قائمة المستفيدين من المساكن في رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة لتسليم الفلل السكنية التي تم إنجازها وقد وجهت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة المستفيدين الواردة أسماؤهم ضرورة مراجعة وزارة الإشغال العامة لاستكمال الوثائق والبيانات المطلوبة منهم تمهيدا لإصدار الموافقة النهائية بشأن حصولهم على المسكن.
قوائم جديدة
واطلعت اللجنة على قوائم جديدة أدرج فيها أسماء عدد من المواطنين المستحقين لمساكن لجنة تنفيذ متابعة مبادرات رئيس الدولة، حيث اعتمدتها اللجنة تمهيداً لتمكين المواطنين من استلام مساكنهم.
واعتمدت اللجنة ترسية عدد من المشاريع لإنشاء 113 فيلا سكنية للمواطنين بكلفة مقدارها 89 مليون درهم، حيث سيتم بموجب هذه المشاريع إنشاء 33 فيلا للمواطنين في الوعب برأس الخيمة، و20 فيلا في كبده برأس الخيمة، و15 فيلا في الصجعة في منطقة قطاه بالشارقة، و45 فيلا بالرقة بأم القيوين حيث يتوقع أن يتم الانتهاء من بناء هذه الفلل السكنية خلال فترة 13 شهراً .
واعتمدت اللجنة ترسية أعمال الخدمات الاستشارية المتضمنة التصميم والإشراف على التنفيذ لإنشاء 500 مسكن للمواطنين بمنطقة المطينة بإمارة دبي بقيمة إجمالية قدرها 22 مليون درهم.
كما أقرت اللجنة ترسية عدد من المشاريع الأخرى المعروضة عليها منها ترسية أعمال مشروع إنشاء مقر لجمعية الإمارات لمتلازمة داون بدبي، وترسية أعمال الخدمات الاستشارية لمشروع تطوير وحماية الشاطئ بين العقة وشرم بالفجيرة (المرحلة الثانية)، وكذلك ترسية مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالنباتات وطرق داخلية في منطقة الحراي بإمارة الشارقة.
فرق فنية
وأكد معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس لجنة متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة أنه ووفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبمتابعة من الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، بضرورة العمل على سرعة الانتهاء من مشروع انشاء وتشييد عشرة آلاف مسكن، فقد قامت الفرق الفنية التابعة للجنة متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة ومن خلال جهود حثيثة ومتواصلة بمسح مساكن المواطنين التي شيدت قبل العام 1990.
حيث بينت تلك الدراسة أعداد المساكن التي تحتاج إلى إحلال بشكل عاجل نظراً لسوء حالتها الإنشائية، وكذلك بينت الدراسة عدد المساكن التي تجدي بها أعمال الصيانة الشاملة والتوسعة، إضافة إلى أعداد وأماكن المساكن الأخرى التي تحتاج إلى إحلال، مؤكداً بأن اللجنة قد تبنت منهجية التعامل مع هذه البيانات والسبل المثلى لإنجاز تلك المشاريع بما يحقق مصلحة المواطن وبما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد.
مضيفاً أن لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة أقرت البدء الفوري بأعمال المساكن التي تحتاج إلى إحلال عاجل، كما بينت الدراسة وجود عدد ألف مسكن من مساكن المواطنين تجري فيها أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة والتوسعة، حيث أقرت اللجنة صيانة 694 مسكناً منها على أن يتم اعتماد الدفعة الثانية من مساكن الصيانة في أقرب وقت وفور استكمال البيانات الخاصة بها.
وبين معاليه بأن أعمال الصيانة تهدف إلى المحافظة على النسيج الاجتماعي للمناطق من خلال تطوير المساكن القائمة ورفع كفاءتها مع الابقاء على الطابع المحلي الخاص بكل منطقة.
وأضاف معالي أحمد جمعة الزعابي بأنه وعلى الرغم من تبني لجنة متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة مفهوم المجمعات السكنية في إنشائها لمساكن المواطنين والتي سيتم إنشاء غالبية المساكن ضمن هذه المنظومة، إلاّ أن اللجنة قد أبقت المجال مفتوحاً لتشييد مساكن المواطنين في بعض الأماكن المتفرقة والبعيدة وفقاً لمتطلبات المواطنين الراغبين في البقاء في السكن في تلك الأماكن، وبما يضمن المحافظة على النسيج الاجتماعي لتلك المناطق من خلال إبقاء الأسر في محل إقامتها الحالي مع توفير البيئة السكنية الملائمة من طرق داخلية وصرف صحي.
وفي هذا الإطار فقد أقرت اللجنة في اجتماعها أمس إنشاء عدد 216 فيلا جديدة للمواطنين موزعة في كل من إمارة رأس الخيمة والفجيرة والشارقة.
دفعة جديدة من مستحقي الفلل والمساكن
أكد معالي أحمد جمعة الزعابي بأن اللجنة اعتمدت قائمة تتضمن اسم 131 مواطناً ومواطنة لتسلم فللهم السكنية ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وبين معاليه بأن الفلل السكنية التي ستوزع على المواطنين هي وفقاً للآتي: 24 فيلا في وادي اصفني بإمارة رأس الخيمة، و23 فيلا في المنامة بإمارة عجمان، و17 فيلا في وادي العيم بإمارة رأس الخيمة، و26 فيلا في شعم بإمارة رأس الخيمة، و30 فيلا في فلج المعلا بإمارة أم القيوين، و11 فيلا في احفرة بإمارة الفجيرة.
وبين معالي رئيس اللجنة أن كل هذا التسارع في العمل يأتي نتيجة لجهود كبيرة تقوم بها كل الجهات المعنية بتنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً على متابعة صاحب السمو رئيس الدولة للمنجزات التي تقوم بها المبادرات وما تحققه من رفاهية لأبناء شعب الإمارات.
كما بين الزعابي بأن اللجنة حريصة وبشكل دائم على تجديد وتطوير المواصفات القياسية للفلل السكنية وكذلك تصاميمها المعمارية بما يحقق طموح المواطن في الحصول على المسكن المميز الذي يراعي متطلبات ومعايير الاستدامة ويحظى ببنية تحتية متكاملة من حيث الطرق والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية وبما يحقق خصوصية الأسرة الإماراتية في كل منطقة من مناطق الدولة .
وبين معاليه بأن القوائم التي اعتمدتها اللجنة تأتي ترجمة لخطة التنفيذ التي اعتمدها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والمتضمنة تصنيف المساكن إلى عدة مجموعات وفقاً لحالتها الانشائية والوظيفية، والبدء فوراً بإحلال المساكن التي تثبت التقارير الفنية سوء حالتها الإنشائية، وكذلك صيانة ورفع كفاءة المساكن القائمة التي تثبت الدراسات جدوى القيام بأعمال الصيانة والتطوير لها بما يساهم في المحافظة على النسيج الاجتماعي للمناطق السكنية القائمة من خلال إبقاء الأسر في محل إقامتها مع تطوير ورفع كفاءة المسكن الذي تقطنه.
حضر الإجتماع الذي ترأسة معالي أحمد جمعة الزعابي، كل من جبر محمد السويدي، ومحمد عبدالله الرميثي، وسعيد محمد المقبالي، محمد محمد صالح، وراشد سعيد العامري، والمهندس حسن جمعة المنصوري، والمهندس محمد حسن المعيني، ومحمد عيسى محمد، وعلي محمد الدهماني.
قائمة أسماء الإحلال والصيانة الفجيرة
>م الاسم المدينة المنطقة سنة الانشاء
> 1 ورثة سالم راشد محمد علي الزحمي الفجيرة المضب 1981
> 2 علي جمعة عبيد عثمان المسماري الفجيرة المضب 1981
> 3 غالب خميس بخيت المسماري الفجيرة المضب 1981
> 4 ورثة غريب عبيد صنقور المزروعي الفجيرة المضب 1981
> 5 بخيت سالمين فارس المسماري الفجيرة المضب 1981
> 6 عبيد راشد سيف مصبح الرميثي الفجيرة المضب 1981
> 7 راشد عبدالرحمن علي عبدالحمن الكندي الفجيرة المضب 1977
> 8 عبيد احمد هلال الشويهي الفجيرة المضب 1977
> 9 سعيد عبيد خلفان محرز يماحي غوب الغوب 1981
> 10 فاطمة احمد حافظ غوب الغوب 1981
> 11 راشد علي سليمان سعيد الحاسني الشحي غوب الغوب 1981
صيانة - الشارقة
>مسلسل الاسم المدينة المنطقة سنة الانشاء
> 1 أحمد ابراهيم قمبر كلباء خوير 5 1982
> 2 آمنة راشد سعيد السويدي الشارقة الخان 1980
> 3 أمين محمد علي عبدالله الخميري الشارقة الخان 1982
> 4 احمد عبدالله حسن الحوسني خورفكان اليرموك 1980
> 5 امجد علي محمد رفيع المنصوري كلباء سهيلة 1985
> 6 جمعة حسن عبيد تفاك المراشدة كلباء خوير 5 1982
> 7 جمعة خميس بلال عبدالله كلباء سهيلة 1985
> 8 حسن علي غلام محمد كلباء خوير 5 1982
> 9 حسن لشكر بلال (متوفى) كلباء حطين 1982
> 10 حسن محمد عبدالله بورحمه السويدي الشارقة الخان 1982
> 11 حسن يوسف حسن الزعابي كلباء خوير 5 1982
> 12 حسين محمد حسين صالح الشارقة الخان 1980
> 13 حليمة علي محمد الشارقة الخان 1982
> 14 حمود حمد سعيد العرج السويدي الشارقة الخان 1982
> 15 خالد صقر خلفان سعيد بو خماس المري الشارقة الخان 1994
> 16 خديجة جبار مرحوم كلباء سهيلة 1985
> 17 خديجة حميد محمد المراشدة كلباء خوير 5 1982
> 18 خلفان راشد عبيد عبدان السويدي الشارقة الخان 1982
> 19 خلود محمد ماجد الزعابي كلباء السدرة 1982
> 20 خليفة راشد عبيد المشوي السويدي الشارقة الخان 1980
> 21 خميس محمد خميس الدرمكي كلباء سهيلة 1982
> 22 خميس محمد خميس الدي الدرمكي كلباء حطين 1982
> 23 راشد حامد مسعود الغافري كلباء حطين 1982
> 24 راشد خميس راشد السويدي الشارقة الخان 1982
> 25 راشد سعيد عبيد بن فريش الكندي كلباء سهيلة 1982
> 26 زينب يوسف محمد الدرمكي كلباء سهيلة 1982
> 27 سعيد عبيد سالم احمد النقبي كلباء سهيلة 1983
> 28 سلطان عبدالله ابراهيم الحمادي خورفكان اليرموك 1980
> 29 سيف سالم سعيد سالم السويدي الشارقة الخان 1994
> 30 صالح نصيب عبدالله البلوشي كلباء خوير 5 1982
> 31 عائشة ثاني خليفة السويدي الشارقة الخان 1994
> 32 عايشة محمد شمل كلباء سهيلة 1985
> 33 عبدالرحمن سيف عبيد السويدي الشارقة الخان 1994
> 34 عبدالرحمن عبدالله عبدالرحيم الملا الشارقة الخان 1982
> 35 عبدالرحمن عبيد يوسف العواسية كلباء حطين 1982
> 36 عبدالعزيز محسن حسن عبدالله الهاشمي الشارقة الخان 1982
> 37 عبدالله سعيد ساعد السويدي الشارقة الخان 1994
> 38 عبدالله صالح عبدالله الرئيسي كلباء خوير 5 1982
> 39 عبدالله عبدالرحيم عبدالله الملا الشارقة الخان 1982
> 40 عبدالله علي محمد ابراهيم كلباء خوير 5 1982
> 41 عبدالله محمد الخلاوي ( متوفي) كلباء حطين 1982
> 42 عبدالواحد أحمد محسن الهاشمي الشارقة الخان 1982
> 43 عبيد خليفة سلطان نجمة السويدي الشارقة الخان 1994
> 44 عبيد خميس بالحاج عبيد المراشده كلباء القادسية 1982
> 45 عبيد سالم أحمد النقبي (متوفى) كلباء خوير 2 1982
> 46 عبيد سلطان راشد السويدي الشارقة الخان 1982
> 47 عبيد سيف خليفة السويدي الشارقة الخان 1994
> 48 علي خلفان عبيد المغني خورفكان اليرموك 1980
> 49 علي سرور جمعة النعيمي كلباء خوير 5 1982
> 50 علي صالح علي المراشده كلباء القادسية 1982
> 51 علي صقر جمعة المراشده كلباء القادسية 1980
> 52 علي عبدالله مراد عيسى البلوشي كلباء القادسية 1982
> 53 علي يوسف عبدالله الحمادي / قطعة أرض - 288 كلباء السدرة 1980
> 54 عيسى عبدالرحمن ابراهيم الهياس كلباء حطين 1982
> 55 فاطمة علي عبدالله كلباء خوير 5 1982
> 56 فاطمة محمد شمل كلباء سهيلة 1985
> 57 فضل محمد فضل علي بن هده السويدي الشارقة الخان 1982
> 58 محمد أحمد محمد عيون الشارقة الخان 1980
> 59 محمد احمد محمد الكعبي كلباء السدرة 1986
> 60 محمد حسن عبدالله بن كلو الشارقة الخان 1983
> 61 محمد حمود علي اليماحي كلباء سهيلة 1982
> 62 محمد عبدالله محمد شهدال البلوشي كلباء خوير 5 1982
> 63 مريم عبدالرحمن قمبر كلباء سهيلة 1982
> 64 مريم عبدالكريم هاشم كلباء خوير 5 1982
> 65 مريم مراد شمل زوجة حسن شمل عبدالله كلباء سهيلة 1985
> 66 مطر صقر خلفان بو خماس مري الشارقة الخان 1983
> 67 ميثا سيف سعيد السويدي الشارقة الخان 1974
> 68 ورثة أحمد محمد سيف السويدي الشارقة الخان 1982
> 69 ورثة أحمد محمد علي الشارقة الخان 1982
> 70 ورثة آمنة هزيم خلفان هزيم الشارقة الخان 1983
> 71 ورثة بجار محمد غريب كلباء حطين 1982
> 72 ورثة بطي علي خلفان غانم الحميري الشارقة الخان 1982
> 73 ورثة حامد مسعود عبيد الغافري كلباء حطين 1982
> 74 ورثة خليفة سعيد عبدالله البلوشي الشارقة الخان 1980
> 75 ورثة خميس علي خميس الشارقة الخان 1980
> 76 ورثة راشد محمد منصوري السويدي الشارقة الخان 1982
> 77 ورثة سعيد فريح سعيد السويدي الشارقة الخان 1982
> 78 ورثة سمية سيد خواجة كلباء القادسية 1982
> 79 ورثة عبيد محمد جعفر الكرمستجي الشارقة الخان 1980
> 80 ورثة علي عباس علي الشارقة الخان 1982
> 81 ورثة علي يوسف موسى الشارقة الخان 1982
> 82 ورثة فلاح محمد علي آل خمير الشارقة الخان 1980
> 83 ورثة محمد جابر عبيد المزروعي الشارقة الخان 1994
> 84 ورثة محمد حسن إبراهيم الملا الشارقة الخان 1982
> 85 ورثة محمد عبدالله بورحمة السويدي الشارقة الخان 1982
> 86 ورثة محمد عبدالله علي بو رحمة السويدي الشارقة الخان 1983
> 87 يوسف يوسف زايد المغني النقبي كلباء القادسية 1980
> 88 سعيد محمد عبد الله كلباء خوير 5 1982
> 89 المرحوم ناصر أحمد البصري كلباء خوير 5 1982
> 90 أحمد حسن غلوم الشارقة الخزامية 1982
> 91 أحمد عماد محمد آل كمالي الشارقة الرفاع 1982
> 92 إسماعيل عبدالله عبدي الشارقة الخزامية 1981
> 93 ابراهيم حسن جمعة الشارقة الرفاع 1982
> 94 ابراهيم حسن عبدالله المازمي الشارقة الرفاع 1982
> 95 ابراهيم عباس علي الشارقة الرفاع 1982
> 96 ابراهيم محمد احمد الانصاري الشارقة الخزامية 1981
> 97 احمد جمعة حسن المازمي الشارقة الرفاع
> 98 احمد محمد عبدالله علي المرزوقي الشارقة الرفاع 1982
> 99 المرحوم ابراهيم خميس علي المازمي الشارقة الرفاع 1982
> 100 المرحوم جمعة احمد عبدالله الشارقة الرفاع 1982
> 101 المرحوم سالم راشد سالم الشارقة الرفاع 1982
> 102 المرحوم عبد الحميد عبدالغفور الشارقة الرفاع 1982
> 103 المرحوم عبيد عبدالله عبيد الشارقة الرفاع 1982
> 104 المرحوم عيسى ماجد سيف ال علي الشارقة الرفاع 1982
> 105 المرحوم غريب سالم جمعة الشارقة الرفاع 1982
> 106 المرحومة فاطمة خميس محمد عبدالله الشارقة الرفاع
> 107 بدرية احمد محمد حسن الجسمي الشارقة الرفاع 1982
> 108 بدرية كاسر الشارقة الخزامية
> 109 جعفر يوسف محمد ع