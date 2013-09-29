إقرار أسماء مستحقين وترسية عدد من مشاريع البناء

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بسرعة انجاز المشاريع التنموية بالدولة ومشاريع اسكان المواطنين بشكل خاص لما يمثله السكن من أهمية في تأمين الإستقرار والطمأنينة للمواطن وبمتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أقرت لجنة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة باجتماعها أول من أمس برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة اعتماد تشييد 216 فيلا سكنية للمواطنين، وصيانة 694 مسكنا وإحلال 53 مسكناً في مختلف إمارات الدولة.

فقد أقرت لجنة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة اعتماد تشييد 216 فيلا سكنية للمواطنين في إمارات رأس الخيمة والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة منها 134 فيلا سكنية في إمارة رأس الخيمة موزعة 50 فيلا في منطقة الرافاق و60 فيلا في منطقة الغب و25 فيلا في منطقة الغمرة وإنشاء 32 فيلا سكنية في منطقة قطاه بإمارة الشارقة وإنشاء 40 فيلا سكنية في منطقة دبا بإمارة الفجيرة.

كما أقرت اللجنة بناء على الدراسات الفنية المقدمة لها البدء الفوري بإحلال 53 مسكنا للمواطنين حيث بينت تلك الدراسات الحاجة الملحة لإحلال هذه المساكن بصورة عاجلة وتوزعت تلك المساكن ما بين إمارة الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة.

وتضمنت قائمة المساكن التي سيتم إحلالها بصورة عاجلة ستة مساكن في إمارة الشارقة تقع في كل من منطقة اليرموك والخان وسور كلباء أما الفجيرة فسيتم إحلال أحد عشر مسكنا فيها تقع في منطقة المضب والغوب وفي رأس الخيمة فتقرر احلال عاجل لعدد 36 مسكنا تقع في الجزيرة الحمراء والجولان والجير والحويلات والرفاعة والرمس والرميلة والزهراء والعريبي والفشغة والفلية وبني زيدي والخنازرة وشعم وشمل ووادي غليلة.

صيانة فورية

وأقرت اللجنة البدء الفوري بأعمال صيانة عدد 694 مسكنا للمواطنين في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الصيانة الذي تنفذه اللجنة للمساكن التي شيدت قبل العام 1990 والمتوقع ان يشمل حوالي 1000 مسكن للمواطنين أثبتت الدراسات الفنية الميدانية جدوى القيام بأعمال الصيانة الشاملة لها حيث سيتم بموجب هذه الأعمال إجراء صيانة شاملة تتضمن تطوير المسكن وتجديده بشكل كامل وإنشاء ما يتطلب من إضافات ليلائم عدد أفراد الأسرة واحتياجاتها وتبلغ الكلفة التقديرية الشاملة لأعمال الصيانة للمساكن التي اعتمدتها اللجنة لعدد 694 مسكنا حوالي 300 مليون درهم.

واقرت اللجنة في اجتماعها الذي عقد بمقر وزارة شؤون الرئاسة امس اعتماد أسماء قائمة المستفيدين من المساكن في رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة لتسليم الفلل السكنية التي تم إنجازها وقد وجهت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة المستفيدين الواردة أسماؤهم ضرورة مراجعة وزارة الإشغال العامة لاستكمال الوثائق والبيانات المطلوبة منهم تمهيدا لإصدار الموافقة النهائية بشأن حصولهم على المسكن.

قوائم جديدة

واطلعت اللجنة على قوائم جديدة أدرج فيها أسماء عدد من المواطنين المستحقين لمساكن لجنة تنفيذ متابعة مبادرات رئيس الدولة، حيث اعتمدتها اللجنة تمهيداً لتمكين المواطنين من استلام مساكنهم.

واعتمدت اللجنة ترسية عدد من المشاريع لإنشاء 113 فيلا سكنية للمواطنين بكلفة مقدارها 89 مليون درهم، حيث سيتم بموجب هذه المشاريع إنشاء 33 فيلا للمواطنين في الوعب برأس الخيمة، و20 فيلا في كبده برأس الخيمة، و15 فيلا في الصجعة في منطقة قطاه بالشارقة، و45 فيلا بالرقة بأم القيوين حيث يتوقع أن يتم الانتهاء من بناء هذه الفلل السكنية خلال فترة 13 شهراً .

واعتمدت اللجنة ترسية أعمال الخدمات الاستشارية المتضمنة التصميم والإشراف على التنفيذ لإنشاء 500 مسكن للمواطنين بمنطقة المطينة بإمارة دبي بقيمة إجمالية قدرها 22 مليون درهم.

كما أقرت اللجنة ترسية عدد من المشاريع الأخرى المعروضة عليها منها ترسية أعمال مشروع إنشاء مقر لجمعية الإمارات لمتلازمة داون بدبي، وترسية أعمال الخدمات الاستشارية لمشروع تطوير وحماية الشاطئ بين العقة وشرم بالفجيرة (المرحلة الثانية)، وكذلك ترسية مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالنباتات وطرق داخلية في منطقة الحراي بإمارة الشارقة.

فرق فنية

وأكد معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس لجنة متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة أنه ووفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبمتابعة من الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، بضرورة العمل على سرعة الانتهاء من مشروع انشاء وتشييد عشرة آلاف مسكن، فقد قامت الفرق الفنية التابعة للجنة متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة ومن خلال جهود حثيثة ومتواصلة بمسح مساكن المواطنين التي شيدت قبل العام 1990.

حيث بينت تلك الدراسة أعداد المساكن التي تحتاج إلى إحلال بشكل عاجل نظراً لسوء حالتها الإنشائية، وكذلك بينت الدراسة عدد المساكن التي تجدي بها أعمال الصيانة الشاملة والتوسعة، إضافة إلى أعداد وأماكن المساكن الأخرى التي تحتاج إلى إحلال، مؤكداً بأن اللجنة قد تبنت منهجية التعامل مع هذه البيانات والسبل المثلى لإنجاز تلك المشاريع بما يحقق مصلحة المواطن وبما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد.

مضيفاً أن لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة أقرت البدء الفوري بأعمال المساكن التي تحتاج إلى إحلال عاجل، كما بينت الدراسة وجود عدد ألف مسكن من مساكن المواطنين تجري فيها أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة والتوسعة، حيث أقرت اللجنة صيانة 694 مسكناً منها على أن يتم اعتماد الدفعة الثانية من مساكن الصيانة في أقرب وقت وفور استكمال البيانات الخاصة بها.

وبين معاليه بأن أعمال الصيانة تهدف إلى المحافظة على النسيج الاجتماعي للمناطق من خلال تطوير المساكن القائمة ورفع كفاءتها مع الابقاء على الطابع المحلي الخاص بكل منطقة.

وأضاف معالي أحمد جمعة الزعابي بأنه وعلى الرغم من تبني لجنة متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة مفهوم المجمعات السكنية في إنشائها لمساكن المواطنين والتي سيتم إنشاء غالبية المساكن ضمن هذه المنظومة، إلاّ أن اللجنة قد أبقت المجال مفتوحاً لتشييد مساكن المواطنين في بعض الأماكن المتفرقة والبعيدة وفقاً لمتطلبات المواطنين الراغبين في البقاء في السكن في تلك الأماكن، وبما يضمن المحافظة على النسيج الاجتماعي لتلك المناطق من خلال إبقاء الأسر في محل إقامتها الحالي مع توفير البيئة السكنية الملائمة من طرق داخلية وصرف صحي.

وفي هذا الإطار فقد أقرت اللجنة في اجتماعها أمس إنشاء عدد 216 فيلا جديدة للمواطنين موزعة في كل من إمارة رأس الخيمة والفجيرة والشارقة.

دفعة جديدة من مستحقي الفلل والمساكن

أكد معالي أحمد جمعة الزعابي بأن اللجنة اعتمدت قائمة تتضمن اسم 131 مواطناً ومواطنة لتسلم فللهم السكنية ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وبين معاليه بأن الفلل السكنية التي ستوزع على المواطنين هي وفقاً للآتي: 24 فيلا في وادي اصفني بإمارة رأس الخيمة، و23 فيلا في المنامة بإمارة عجمان، و17 فيلا في وادي العيم بإمارة رأس الخيمة، و26 فيلا في شعم بإمارة رأس الخيمة، و30 فيلا في فلج المعلا بإمارة أم القيوين، و11 فيلا في احفرة بإمارة الفجيرة.

وبين معالي رئيس اللجنة أن كل هذا التسارع في العمل يأتي نتيجة لجهود كبيرة تقوم بها كل الجهات المعنية بتنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً على متابعة صاحب السمو رئيس الدولة للمنجزات التي تقوم بها المبادرات وما تحققه من رفاهية لأبناء شعب الإمارات.

كما بين الزعابي بأن اللجنة حريصة وبشكل دائم على تجديد وتطوير المواصفات القياسية للفلل السكنية وكذلك تصاميمها المعمارية بما يحقق طموح المواطن في الحصول على المسكن المميز الذي يراعي متطلبات ومعايير الاستدامة ويحظى ببنية تحتية متكاملة من حيث الطرق والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية وبما يحقق خصوصية الأسرة الإماراتية في كل منطقة من مناطق الدولة .

وبين معاليه بأن القوائم التي اعتمدتها اللجنة تأتي ترجمة لخطة التنفيذ التي اعتمدها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والمتضمنة تصنيف المساكن إلى عدة مجموعات وفقاً لحالتها الانشائية والوظيفية، والبدء فوراً بإحلال المساكن التي تثبت التقارير الفنية سوء حالتها الإنشائية، وكذلك صيانة ورفع كفاءة المساكن القائمة التي تثبت الدراسات جدوى القيام بأعمال الصيانة والتطوير لها بما يساهم في المحافظة على النسيج الاجتماعي للمناطق السكنية القائمة من خلال إبقاء الأسر في محل إقامتها مع تطوير ورفع كفاءة المسكن الذي تقطنه.

حضر الإجتماع الذي ترأسة معالي أحمد جمعة الزعابي، كل من جبر محمد السويدي، ومحمد عبدالله الرميثي، وسعيد محمد المقبالي، محمد محمد صالح، وراشد سعيد العامري، والمهندس حسن جمعة المنصوري، والمهندس محمد حسن المعيني، ومحمد عيسى محمد، وعلي محمد الدهماني.

قائمة أسماء الإحلال والصيانة الفجيرة