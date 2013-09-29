الصقر يحدد عيوب مصر وطرق العلاج.. ويصرح: المنتخب هو صلاح

تحدث أحمد حسن عميد لاعبي العالم عن مباراة مصر وغانا المرتقبة في ذهاب الجولة الحاسمة من تصفيات مونديال 2014.

الصقر حدد الدفاع، وعدم وجود حلول هجومية كثيرة في أيدي منتخب مصر كأبرز نقاط ضعف الفراعنة في مواجهة غانا.

وأوضح نجم الزمالك والأهلي والإسماعيلي وأندرلخت وبشكتاش الأسبق عبر قناة الحياة "المباراة صعبة طبعا، وأؤمن أن مباراة الذهاب في غانا أسهل نسبيا من العودة في مصر".

وفسر اللاعب الذي لم يتلق استدعاء للمنتخب في الموقعة المرتقبة "منتخب مصر في مباراة العودة ستكون عليه ضغوط للهجوم وهو ما سيجعل اللقاء أصعب".

وعن نقاط ضعف المنتخب، أكد حسن "الدفاع، ولذلك ربما نلعب بثلاثة في الخط الخلفي مع تأمين أكثر من الوسط".

وتابع حسن "لا عيب في التأمين خلال لقاء غانا، خاصة وأن النقطة الثانية التي تقلقني هي نقص الحلول".

وأردف اللاعب الذي توج بكأس أمم إفريقيا في 2010 على حساب غانا في النهائي "حين كنت ألعب مع الفراعنة الحلول كانت كثيرة جدا سواء في خط الوسط أو الهجوم".

وأكمل "الآن المنتخب عبارة عن محمد صلاح، لو تمت مراقبته بشكل لصيق سيتضايق فريقنا ويجد صعوبة في الهجوم".

وأتم "لكن هذا لا يمنع أن الفريق يملك حظوظا كبيرة وخبرة، كما أن إسم مصر كبير ويرعب تلك المنتخبات، علينا أن نعي ذلك".