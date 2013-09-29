أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الصقر يحدد عيوب مصر وطرق العلاج.. ويصرح: المنتخب هو صلاح

Google+ Print
الصقر يحدد عيوب مصر وطرق العلاج.. ويصرح: المنتخب هو صلاح الصقر يحدد عيوب مصر وطرق العلاج.. ويصرح: المنتخب هو صلاح

تحدث أحمد حسن عميد لاعبي العالم عن مباراة وغانا المرتقبة في ذهاب الجولة الحاسمة من تصفيات مونديال 2014.

الصقر حدد الدفاع، وعدم وجود حلول هجومية كثيرة في أيدي منتخب مصر كأبرز نقاط ضعف الفراعنة في مواجهة غانا.

وأوضح نجم الزمالك والأهلي والإسماعيلي وأندرلخت وبشكتاش الأسبق عبر قناة الحياة "المباراة صعبة طبعا، وأؤمن أن مباراة الذهاب في غانا أسهل نسبيا من العودة في مصر".

وفسر اللاعب الذي لم يتلق استدعاء للمنتخب في الموقعة المرتقبة "منتخب مصر في مباراة العودة ستكون عليه ضغوط للهجوم وهو ما سيجعل اللقاء أصعب".

وعن نقاط ضعف ، أكد حسن "الدفاع، ولذلك ربما نلعب بثلاثة في الخط الخلفي مع تأمين أكثر من الوسط".

وتابع حسن "لا عيب في التأمين خلال لقاء غانا، خاصة وأن النقطة الثانية التي تقلقني هي نقص الحلول".

وأردف اللاعب الذي توج بكأس أمم إفريقيا في 2010 على حساب غانا في النهائي "حين كنت ألعب مع الفراعنة الحلول كانت كثيرة جدا سواء في خط الوسط أو الهجوم".

وأكمل "الآن المنتخب عبارة عن محمد صلاح، لو تمت مراقبته بشكل لصيق سيتضايق فريقنا ويجد صعوبة في الهجوم".

وأتم "لكن هذا لا يمنع أن الفريق يملك حظوظا كبيرة وخبرة، كما أن إسم مصر كبير ويرعب تلك المنتخبات، علينا أن نعي ذلك".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر