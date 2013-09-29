مواجهة المونديال - مهارات غالي تعينه على قوة وسط غانا؟

حسام غالي لاعب وسط ليرس هو اللاعب المصري الذي اختار FilGoal.com تقديمه يوم الأحد قبل مواجهة غانا المرتقبة.

منتخب غانا يستضيف الفريق المصري في الـ15 من شهر اكتوبر في ذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014.

غالي يبلغ من العمر 31 عاما، ويلعب في كافة مراكز الدفاع والوسط، ويملك في جعبته 57 مباراة دولية.

ويصنف حسام ضمن أفضل لاعبي الوسط في إفريقيا، إلا أن الاهتمام بالأداء الاستعراضي وعدم الالتزام الخططي أثرا كثيرا على مشواره.

غالي يشتهر بمهاراته العالية التي يتميز به دونا عن أقرانه بالإضافة إلى قراءة الملعب بشكل جيد، فضلا عن مشاركاته في المواقف الهجومية.

يتنافس غالي مع حسني عبد ربه ومحمد النني وإبراهيم صلاح وحسام عاشور وعمرو السولية لاحتلال مقعدين أو ثلاثة في تشكيل الفريق الأساسي أمام غانا.

مشواره الدولي

بدأ غالي مشواره مع منتخبات مصر منذ مراحل الناشئين.

وشارك مع منتخب مصر في مونديال الشباب بالأرجنتين 2001، وفاز مع الفراعنة بالميدالية البرونزية.

ولعب غالي مباراته الدولية الأولى ضد منتخب إثيوبيا في أغسطس 2002، وفاز الفراعنة 4-1.

وشارك غالي في كأس الأمم الإفريقية 2004، قبل أن يغيب عن نسخة 2006 بسبب الإصابة، ثم عن نسخة 2008 بسبب انتقاله لدربي كاونتي الإنجليزي.

وتوج غالي بكأس الأمم الإفريقية 2010 حين شارك بصفة أساسية في أغلب المباريات، ومنها مباراة غانا في النهائي.

الفرق

بدأ غالي مشواره في صفوف ناشئي الأهلي، وصعد للفريق الأول وهو يبلغ من العمر 17 عاما.

تواصل ظهور غالي مع الأهلي حتى انتقل إلى فيينورد الهولندي في 2003، ومنه إلى توتنام هوتسبر في 2006.

وأنهى حسام مشواره مع توتنام بمشكلته الشهيرة مع مارتن يول المدير الفني للفريق حين ألقى قميص السبيرز في وجهه.

وانتقل غالي معارا إلى دربي كاونتي لستة أشهر، قبل أن ينهي مسيرته الأوروبية بشكل مؤقت بالانتقال إلى النصر السعودي.

لعب غالي موسما في السعودية قبل أن يعود إلى الأهلي لثلاث مواسم انتهت في صيف 2013.

وانتقل لاعب منتخب مصر إلى ليرس البلجيكي في صيف 2013.

أرقامه هذا الموسم

شارك غالي في ثماني مباريات هذا الموسم مع ليرس وسجل هدفا واحدا.

وحصل غالي على ثلاث بطاقات صفراء مع ليرس.