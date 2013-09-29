النجيفي يستنكر تفجيرات أربيل ويؤكد أنها محاولة لشق الصف العراقي

استنكر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي ومحافظ كركوك نجم الدين كريم التفجيرات التي شهدتها محافظة أربيل اليوم وراح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح ، واعتبرا أن هذه التفجيرات محاولة لشق الصف الوطني واستهدافا للتجربة الديمقراطية والإعمار الحاصل في إقليم كردستان .

وقال النجيفي في بيان صحفي اليوم الأحد إن هذه الجرائم المتكررة التي تستهدف جميع أطياف الشعب العراقي في شماله ووسطه وجنوبه ، تأتي ضمن محاولات شق صفه الوطني وتمزيق نسيجه الاجتماعي ، وإثارة النعرات الطائفية والقومية بين مكوناته .

ودعا رئيس مجلس النواب العراقي ، الجميع إلى الوقوف بحزم وقوة ضد مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل .

ومن جانبه ، اعتبر محافظ كركوك نجم الدين كريم أن تفجيرات اليوم التي شهدتها أربيل استهدافا للتجربة الديمقراطية والإعمار الحاصل في إقليم كردستان .

وقال كريم – في بيان له مساء اليوم – إننا في الوقت الذي نستنكر وندين فيه الجريمة النكراء التي شهدتها مدينة أربيل، نتقدم بأحر التعازي إلى رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وشعب كردستان لما شهدناه اليوم من عمل إجرامي إرهابي أودى بحياة العشرات بين شهيد وجريح .

وأضاف كريم أن تلك التفجيرات لا تختلف عما نشهده نحن في كركوك وسائر المدن العراقية من تفجيرات إجرامية هدفها ضرب التجربة الديمقراطية وإفشال خطط البناء والإعمار والتاريخ الذي ناضلنا من أجله لتحقيق البناء والتقدم .

يذكر أن محافظة أربيل شهدت اليوم سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت مقر مديرية الأسايش ؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة 46 شخصا بينهم عدد من عناصر قوات الأٍسايش .

ا.ش.ا