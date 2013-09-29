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هشام الجخ :الأسرى الفلسطينون يتحملون المتاعب عن جميع العرب

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هشام الجخ :الأسرى الفلسطينون يتحملون المتاعب عن جميع العرب هشام الجخ :الأسرى الفلسطينون يتحملون المتاعب عن جميع العرب

قال الشاعر هشام الجخ الذي يزور فلسطين لإحياء أمسية شعرية مساء غد الاثنين في قصر رام الله الثقافي ، إن الأسرى وذويهم هم من يتحملون الحمل كله والمتاعب عن جميع العرب .

وأضاف الجخ ـ في تصريحات خلال زيارته مساء اليوم الأحد  لمنزل عائلة الأسير فؤاد الشوبكي بمدينة البيرة تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ونقلها موقع راية الفلسطيني أن هذه الزيارة تأكيدا لدعمه لقضية الأسرى وحقهم في الحرية ..مستغربا ما يقوله البعض بإن زيارة فلسطين هي تطبيع متسائلا أي تطبيع هذا الذي يخفف معاناة الأسرى وذويهم؟.

وقدم نجل الأسير مازن الشوبكي شرحا مفصلا للجخ عن معاناة والده في سجون الاحتلال وتلك التي يعانونها لدى زيارتهم إياه في السجون الإسرائيلية.

يذكر أن الجخ أعلن تأييدة الكامل للتطبيع في حال كان هذا الأجراء سيعمل علي تخفيف الأشقاء في الضفة الغربية وباقي المدن الفلسطينينة.

ورفض الجخ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة صباح اليوم بمدينة رام الله على هامش زيارته للضفة الغربية أي منطق يمنع زيارة الشخصيات العامة لفلسطين والقدس ..مؤكدا مواصلة زياراته المستمرة للمدن الفلسطينية خلال المرحلة القادمة.

أ ش أ

 

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