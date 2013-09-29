جامعة جنوب الوادي تحصل على المركز الأول في تطبيق استخراج المرتبات

صرح الدكتور حسين شافعي حسين مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بجامعة جنوب الوادي بأن جامعته حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تطبيق استخراج المرتبات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين (مثبتين ومتعاقدين) بجميع الكليات وفروعها من خلال نظام الفاروق المطور بجامعة المنصورة بكفاءة استخدام البرنامج بنسبة 99%.

جاء ذلك فى ضوء تقييم مؤشرات أداء المشروع عن الربع المالي الأول والتي تم استعراضها خلال الاجتماع الربع سنوي لمتابعة المشروعات بالجامعات تحت رعاية مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات (ICTP) بوحدة إدارة المشروعات التعليم العالي، حيث حصلت جامعة جنوب الوادي تجاوز أقرب جامعة لها في التصنيف بتسع نقاط مئوية.

وقال د. عباس منصور رئيس الجامعة إن هذا التقدم في هذا المجال جاء نتيجة السبق للجامعة والمبادرة في تنفيذ هذا النظام إلى جانب اتخاذ الجامعة كافة الإجراءات الإدارية والقانونية التي تكفل تنفيذ هذا النظام، الأمر الذي أشاد به الفريق الاستشاري بإدارة مشروع ICTP .

وأشاد رئيس الجامعة بفريق عمل نظم المعلومات بالجامعة لتفوقه للمرة الثالثة على التوالي بالمركز الأول ومن قبله الموقع الأليكتروني والشبكات مما يدل أن المنظومة المعلوماتية تسير بخطى ثابتة وناجحة على مستوى الجامعات نظرًا للكفاءات التي توجد بهذه المراكز مقدمًا الشكر لفريق العمل بأكمله .

ا.ش.ا