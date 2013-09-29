رئيس هيئة الأوقاف : مجمع سكني على مساحة 14 فدان لأبناء محافظة كفر الشيخ

صرح رئيس هيئة الأوقاف المصرية الدكتور صلاح جنيدي بأنه تمت مناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بأراضي هيئة الأوقاف داخل محافظة كفر الشيخ ، حيث تم الاتفاق على البدء في مرحلة التنمية بكافة المحافظات وخاصة محافظة كفر الشيخ لأن مصر في أمس الحاجة للتنمية .

وأشار جنيدي خلال لقائه مع محافظ كفر الشيخ المستشار محمد عزت عجوة لبحث الموضوعات المتعلقة بأراضي الأوقاف بكفر الشيخ والتوافق في الرؤى لإيجاد الحلول المناسبة لتنمية المحافظة – إلى أن أي نزاع بين الهيئة والمحافظات في طريقة للحل ، لأن هناك (وقف مصطفى المنان) عبر محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ وهى أملاك دولة .

وأضاف أنه تم الاتفاق بين محافظة كفر الشيخ وهيئة الأوقاف على حسم النزاع لمصلحة التنمية والبناء وتفعيل المشروعات على أرض المحافظة ، وتمت إقامة مشروعات سكنية على أرض المحافظة بعدد 85 عمارة سكنية إسكان للشباب و11 برج استثماري وتم تسليمها وتعتبر من أجمل وأعظم المشروعات التي أقيمت على أرض المحافظة ، وجار التخطيط لمجتمع سكني على مساحة 14 فدان ، وتم استلام شهادة الصلاحية والبدء في المشروع واستخراج التراخيص اللازمة.

وأوضح رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أن الهيئة تعمل مع المحافظة من خلال عدة محاور المحور الأول هو إجراء التنمية على أراضي الأوقاف داخل كفر الشيخ وان دور المحافظة هو استخراج التراخيص ، فيما يمثل المحور الثاني البناء على أرض المحافظة ، حيث تم الاتفاق على إقامة مشروعات على أرض المحافظة حتى لو كانت المشروعات بين هيئة الأوقاف والمحافظة ، فيما يعد المحور الثالث هو قيام المحافظة بتخصيص أراضى غير تابعة لهيئة الأوقاف لإقامة مشروعات بأسعار مناسبة حتى تقوم الهيئة بتنفيذ المشروعات التي تحتاجها المحافظة بهدف تنمية المحافظة .

وأضاف أن المحور الرابع يتمثل في أن تقوم هيئة الأوقاف بتنفيذ مشروعات مشتركة مع المحافظة ترى المحافظة أهمية إقامتها، بينما يعد المحور الخامس بأن بعض المحافظات تنيب هيئة الأوقاف بإقامة مشروعات نيابة عنها لان الهيئة لديها القدر والملائمة المالية والقدرات لتنفيذ هذه المشروعات بسرعة عالية واقتدار .

ا.ش.ا