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الحزب الإسلامي العراقي يدين التفجيرات التي شهدتها أربيل ويدعو إلى التكاتف

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الحزب الإسلامي العراقي يدين التفجيرات التي شهدتها أربيل ويدعو إلى التكاتف الحزب الإسلامي العراقي يدين التفجيرات التي شهدتها أربيل ويدعو إلى التكاتف

أدان الحزب الإسلامي العراقي التفجيرات التي شهدتها مدينة أربيل اليوم الأحد والتي سقط على إثرها العشرات من القتلى والجرحى.

وذكر بيان للحزب، مساء اليوم، أن هذه التفجيرات تعزز القول بأن العراق بأكمله يواجه معركة مصيرية تستهدفه وطنًا وشعبًا ولابد من التكاتف جميعًا لتجاوز هذه المحنة الخانقة التي يتعرض لها بلدنا الجريح.

وأضاف البيان أن المرحلة الحالية التي يعيشها العراق تمثل الأخطر كون استهداف مدنه ومحافظاته اتسع بشكل يثير الخوف والريبة، معبرًا عن تعازيه الحارة والخالصة لذوي الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى جراء التفجير الاجرامي الذي تعرضت له مدينة اربيل .

وتابع البيان، “لقد ظل إقليم كردستان يمثل ملاذًا آمنا لكل أهلنا ممن واجهوا أقسى الظروف وظلوا طيلة السنوات الماضية يقابلون برعاية وتعامل أخوي كبير، مشددا على اهمية العمل الجاد لعدم امتداد العصابات الاجرامية ونشاطاتها الى هذا الجزء العزيز من وطننا .

كانت عدة انفجارات بسيارات مفخخة ضربت اليوم الأحد محافظة أربيل مستهدفة مديرية الاسايش أسفرت عن مقتل وإصابة 46 شخصا، بينهم عدد من عناصر قوات الأسايش.

ا.ش.ا

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