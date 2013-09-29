مؤسسة حقوقية تختتم ورشة عمل عن مكافحة الفساد بأسوان‎

اختتمت مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية، ورشة عمل دور الجمعيات الأهلية في مكافحة الفساد، والتي تم انعقادها بنادي أعضاء هيئة التدريس بأسوان.

أشارت المؤسسة، فى بيان اليوم، إلى أن التدريب يعد إحدي فعاليات مشروع”عين علي مصر” بحضر 30 مشاركًا ومشاركة أعضاء ونشطاء في 15 جمعية أهلية شريكة في المشروع.

أشارت وسام الشريف، رئيسة مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية، إلى أن مشروع “عين علي مصر” يهدف إلي زيادة الانفتاح السياسي وتوسيع المشاركة الشعبية في الحياة السياسية، ومراقبة أداء الدولة وتعزيز العملية الديمقراطية بالمجتمع الأسوانى من خلال التأكيد على الشفافية والمساءلة وحرية تداول المعلومات بمحافظة أسوان، وذلك لمواجهة حاجة المواطنين في أسوان إلى تعزيز معارفهم وقدراتهم على مواجهة وكشف أشكال وممارسات الفساد في القطاعات المختلفة.

أضافت الشريف، أن هذا المشروع يأتى فى إطار البرامج الموجهة من مؤسسة مصريين بلا حدود لدعم وترسيخ القيم والمفاهيم الوطنية والديمقراطية والحقوقية التى نتطلع إلى اعتناقها والإيمان المجتمعى بها لمواجهة تحديات ومتطلبات المرحلة الحساسة التى يمر بها المجتمع المصرى فى المرحلة الانتقالية.

أسفرت مجموعات العمل عن عدد من المبادرات المجتمعية والأهلية في إطار مكافحة الفساد تحمل عنوان”كلنا ضد الفساد”، معتمدا علي منهجية التدريب والتوعية بأشكال الفساد وآليات مواجهته وتوثيقه قانونيا في قطاعات مختلفة.