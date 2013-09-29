أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

"شريهان وهالة صدقي وموسى وبكري" أبرز الحضور في مؤتمر "كمل جميلك" غدا

Google+ Print
"شريهان وهالة صدقي وموسى وبكري" أبرز الحضور في مؤتمر "كمل جميلك" غدا "شريهان وهالة صدقي وموسى وبكري" أبرز الحضور في مؤتمر "كمل جميلك" غدا
مؤسس "كمل جميلك": سنعلن خطة التحرك في الشارع يوم 6 أكتوبر.. وهناك أرقام ومفاجآت جديدة

كتب : محمد شنح منذ 52 دقيقة

قال المستشار رفاعي نصر الله، مؤسس حملة "كمل جميلك"، إن المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الحملة بفندق براميزا في الدقي ظهر غد سيحمل مفاجئات عديدة للرأي العام، وستكون فيه أرقام جديدة سيعلن عنها سواء بأعداد التوقيعات أو المتطوعين، كما سيشارك فيه العديد من الشخصيات العامة في مختلف المجالات السياسية والفنية والرياضية.

وأكد نصر الله، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الحملة ستعلن في مؤتمرها غدا عن تحركتها وفعهاليتها في يوم 6 أكتوبر المقبل، في ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم، مشيرا إلى أن التحركات ستكون من الحملة في الشارع بهذا اليوم مكثفة، موضحا أن عدد الاستمارات التي جمعتها الحملة إلى الآن 5.5 مليون توقيع من جميع محافظات .

المتحدث الإعلامي للحملة: شخصيات فنية وسياسية ورياضية ستوقع استمارات دعم "" للرئاسة

وعن الحضور في مؤتمر الغد، قال عبدالنبي عبدالستار، المتحدث الرسمي باسم الحملة، إن الشخصيات المؤكد حضورها لمؤتمر الغد، هي "مصطفى بكري، فريدة الشوباشي، وموسى مصطفى موسى، مصطفى هديب، ومحمد علي إبراهيم، مارجريت عازر، وناجي الشهابي، مصطفى هديب"، ممثلا عن السياسيين والإعلامييين، ومن الوسط الفني والرياضي: "شريهان، وأشرف عبد الغفور، وهالة صدقي، ونجمي الأهلي والزمالك السابقين محمد فاروق وخالد الغندور"، كما سيحضر ممثلون عن الضباط المتقاعدين اللواء صلاح التهامي، مشيرا إلى أن العديد من هذه الشخصيات ستوقع في مؤتمر الغد على استمارات الحملة أمام الكاميرات.

اللواء صلاح التهامي سيكون ممثلا عن الضباط المتقاعدين في مؤتمر الغد

وأضاف عبد النبي، أن هناك العديد من الحركات الداعمة لترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة انصهرت مع حملة "كمل جميلك"، ومنها حملة "اختار رئيسك، ومبادرة السيسي رئيسي"، إضافة إلى انضمام عدد من الحركات الثورية والشبابية، منها "حركة أحرار 30 يونيو، وحركة مصريون بالأدب"، كما انضم عدد من منظمات المجتمع المدني مثل "جمعية الاقتصاد والتشريع، ومركز الكلمة لحقوق الإنسان"، ومن الأحزاب السياسية "الجيل والغد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن

فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا