"شريهان وهالة صدقي وموسى وبكري" أبرز الحضور في مؤتمر "كمل جميلك" غدا

مؤسس "كمل جميلك": سنعلن خطة التحرك في الشارع يوم 6 أكتوبر.. وهناك أرقام ومفاجآت جديدة

كتب : محمد شنح منذ 52 دقيقة

قال المستشار رفاعي نصر الله، مؤسس حملة "كمل جميلك"، إن المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الحملة بفندق براميزا في الدقي ظهر غد سيحمل مفاجئات عديدة للرأي العام، وستكون فيه أرقام جديدة سيعلن عنها سواء بأعداد التوقيعات أو المتطوعين، كما سيشارك فيه العديد من الشخصيات العامة في مختلف المجالات السياسية والفنية والرياضية.

وأكد نصر الله، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الحملة ستعلن في مؤتمرها غدا عن تحركتها وفعهاليتها في يوم 6 أكتوبر المقبل، في ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم، مشيرا إلى أن التحركات ستكون من الحملة في الشارع بهذا اليوم مكثفة، موضحا أن عدد الاستمارات التي جمعتها الحملة إلى الآن 5.5 مليون توقيع من جميع محافظات مصر.

المتحدث الإعلامي للحملة: شخصيات فنية وسياسية ورياضية ستوقع استمارات دعم " السيسي " للرئاسة

وعن الحضور في مؤتمر الغد، قال عبدالنبي عبدالستار، المتحدث الرسمي باسم الحملة، إن الشخصيات المؤكد حضورها لمؤتمر الغد، هي "مصطفى بكري، فريدة الشوباشي، وموسى مصطفى موسى، مصطفى هديب، ومحمد علي إبراهيم، مارجريت عازر، وناجي الشهابي، مصطفى هديب"، ممثلا عن السياسيين والإعلامييين، ومن الوسط الفني والرياضي: "شريهان، وأشرف عبد الغفور، وهالة صدقي، ونجمي الأهلي والزمالك السابقين محمد فاروق وخالد الغندور"، كما سيحضر ممثلون عن الضباط المتقاعدين اللواء صلاح التهامي، مشيرا إلى أن العديد من هذه الشخصيات ستوقع في مؤتمر الغد على استمارات الحملة أمام الكاميرات.

اللواء صلاح التهامي سيكون ممثلا عن الضباط المتقاعدين في مؤتمر الغد

وأضاف عبد النبي، أن هناك العديد من الحركات الداعمة لترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة انصهرت مع حملة "كمل جميلك"، ومنها حملة "اختار رئيسك، ومبادرة السيسي رئيسي"، إضافة إلى انضمام عدد من الحركات الثورية والشبابية، منها "حركة أحرار 30 يونيو، وحركة مصريون بالأدب"، كما انضم عدد من منظمات المجتمع المدني مثل "جمعية الاقتصاد والتشريع، ومركز الكلمة لحقوق الإنسان"، ومن الأحزاب السياسية "الجيل والغد".