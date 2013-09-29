بروتوكول تعاون بين مصر وألمانيا في المجال السياحي

وقّعت غرفة الشركات السياحية، الأحد، اتفاقية تعاون مع اتحاد الغرف السياحية في ألمانيا، بحضور وزيري السياحة والطيران ومحافظ الأقصر، خلال الاحتفالية التي نظمتها هيئة تنشيط السياحة، السبت، في ساحة معبد الأقصر للترحيب بزيارة وفد الكُتاب والإعلاميين الألمان إلى المدينة.

وقالت المحافظة، في بيان صحفي لها، الأحد، إن البروتوكول يهدف إلى وضع آليات لزيادة التدفق السياحي الألماني إلى مصر، ومناقشة معوقات السياحة بين الطرفين والعمل على تلافيها في المستقبل مع التنسيق والاتصال المستمر بين الجانبين لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

من جانبه، أكد هشام زعزوع، وزير السياحة، أن السياحة عائدة بقوة وأفضل مما كانت عليه خاصة بعد تراجع المعدلات السياحية في الأقصر وأسوان بعد ثورة 25 يناير، وأشار إلى استمرار الجهود لرفع التحذيرات عن زيارة مصر وتخصيص ميزانيات لدعم الأنشطة السياحية، بينما أكد المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران أن هناك تنسيقاً كاملاً وتعاوناً تاماً بين وزراتي السياحة والطيران ورغم خسائر قطاع الطيران إلا أنه تم تخفيض أسعار التذاكر الداخلية بنسبة 20% لحين عودة القطارات، وأشار إلى دعم الرحلات من الأقصر وأسوان وفتح خطوط طيران مباشرة مع عدة دول وتخفيض أسعار الخدمات والتذاكر وتقديم كل ما يلزم من دعم لعودة السياحة.

وأشار اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، إلى أن المحافظة أخذت على عاتقها خطوات جادة من أجل عودة حركة السياحة إلى التدفق مجدداً، وأن من هذه الخطوات اللقاءات التي قام بها المحافظ لعدد من سفراء الدول الأوروبية بالقاهرة، واستضافة المحافظة لعدة احتفاليات ومهرجانات ثقافية كان آخرها احتفالية «رسالة من الأقصر» والتي أقيمت في ساحة معبد الكرنك.