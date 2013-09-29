أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بروتوكول تعاون بين مصر وألمانيا في المجال السياحي

  • مصر
  • 30
Google+ Print
بروتوكول تعاون بين مصر وألمانيا في المجال السياحي بروتوكول تعاون بين مصر وألمانيا في المجال السياحي

وقّعت غرفة الشركات السياحية، الأحد، اتفاقية تعاون مع اتحاد الغرف السياحية في ألمانيا، بحضور وزيري السياحة والطيران ومحافظ الأقصر، خلال الاحتفالية التي نظمتها هيئة تنشيط السياحة، السبت، في ساحة معبد الأقصر للترحيب بزيارة وفد الكُتاب والإعلاميين الألمان إلى المدينة.

 وقالت المحافظة، في بيان صحفي لها، الأحد، إن البروتوكول يهدف إلى وضع آليات لزيادة التدفق السياحي الألماني إلى ، ومناقشة معوقات السياحة بين الطرفين والعمل على تلافيها في المستقبل مع التنسيق والاتصال المستمر بين الجانبين لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

من جانبه، أكد هشام زعزوع، وزير السياحة، أن السياحة عائدة بقوة وأفضل مما كانت عليه خاصة بعد تراجع المعدلات السياحية في الأقصر وأسوان بعد ثورة 25 يناير، وأشار إلى استمرار الجهود لرفع التحذيرات عن زيارة مصر وتخصيص ميزانيات لدعم الأنشطة السياحية، بينما أكد المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران أن هناك تنسيقاً كاملاً وتعاوناً تاماً بين وزراتي السياحة والطيران ورغم خسائر قطاع الطيران إلا أنه تم تخفيض التذاكر الداخلية بنسبة 20% لحين عودة القطارات، وأشار إلى دعم الرحلات من الأقصر وأسوان وفتح خطوط طيران مباشرة مع عدة دول وتخفيض أسعار الخدمات والتذاكر وتقديم كل ما يلزم من دعم لعودة السياحة.

وأشار اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، إلى أن المحافظة أخذت على عاتقها خطوات جادة من أجل عودة حركة السياحة إلى التدفق مجدداً، وأن من هذه الخطوات اللقاءات التي قام بها المحافظ لعدد من سفراء الدول الأوروبية بالقاهرة، واستضافة المحافظة لعدة احتفاليات ومهرجانات ثقافية كان آخرها احتفالية «رسالة من الأقصر» والتي أقيمت في ساحة معبد الكرنك.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر