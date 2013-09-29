لأول مرة في بريطانيا.. مهرجان للطعام الحلال بلندن مع ازدهار صناعته

كتب : رويترز الأحد 29-09-2013 20:08

تستضيف لندن أول مهرجان للطعام الحلال يقام في بريطانيا على الإطلاق؛ حيث تعرض نوعيات متعددة من الأطعمة بعد خضوعها لرقابة منذ خروجها من المزرعة وحتى وصولها إلى المستهلك.

وشارك ما يزيد على 100 عارض في المهرجان الذي يستمر ثلاثة أيام وبدأ يوم الجمعة (27 سبتمبر) في مركز اكسل للمعارض.

ومن بين الأطعمة المعروضة في المهرجان أنوانعا من النقانق وسوشي ولحم عضوي وبيرجر وشمبانيا غير مسكرة وكلها صنعت طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وقدم عارضون آخرون أطعمة من الحمص وفطائر وفلافل وحلوى مصنوعة من جيلاتين من غير لحم الخنزير.

وقال عمران قصير مؤسس المهرجان، إن الفكرة خطرت له بعد أن وجد صعوبة في العثور على مناسبات يغلب الطعام عليها.

وأضاف "فكرة المهرجان جاءت من رغبة شخصية. باعتباري مقيما في لندن أحب أن أتردد على الكثير من مهرجانات الطعام المختلفة لكني دائما كنت ألحظ محدودية الطعام الذي يناسبني بسبب القواعد الخاصة بما أتناوله من طعام. فكرت وقلت أليس من الأفضل وجود مهرجان للطعام الحلال يمكنني التجول فيه وتجربة كل ما هو معروض به. حينها لن أقلق بشأن ما أتناوله ومن هنا نشأت الفكرة".

وتقابل طريقة الذبح الحلال بردود فعل عنيفة من جانب نشطاء حقوق الحيوانات في العالم.

وزاد إقبال المسلمين على اللحم الحلال بعد فضيحة الكشف عن تلوث لحم بقر بلحم خيل في متاجر شهيرة بمدن أوروبية عديدة.