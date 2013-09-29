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انفجار هائل بمدينة "كيدال" شمال شرق مالي

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انفجار هائل بمدينة "كيدال" شمال شرق مالي انفجار هائل بمدينة "كيدال" شمال شرق مالي

كتب : أ ش أ منذ 54 دقيقة

وقع انفجار هائل في مخازن تابعة لمنظمة الغذاء العالمي، في مدينة "كيدال" أقصى شمال شرق مالي.

وأفادت محطة إذاعية موريتانية، اليوم، نقلاعن شهود عيان في مدينة "كيدال"، أن أسباب الانفجار لم تعرف حتى الآن، ونقلت المحطة عن الشهود قولهم إن "الانفجار كان عنيفا وهز المنطقة".

وأشارت مصادر في" كيدال" إلى إمكانية أن يكون الانفجار تم من خلال بعض العناصر الجهادية، فيما لا تزال القوات الفرنسية تحاصر المكان دون أن تدخل إليه خشية أن تكون هناك مواد متفجرة أو عناصر انتحارية مختبئة في المخازن.

يشار إلى أن المخازن التي وقع فيها الانفجار كانت تستخدم من طرف منظمة الغذاء العالمي لتخزين المساعدات الغذائية قبل اندلاع الأحداث في شمال مالي العام الماضي.

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