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"المحظورة" بدمياط تعلن القبض على 3 من عناصرها

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"المحظورة" بدمياط تعلن القبض على 3 من عناصرها "المحظورة" بدمياط تعلن القبض على 3 من عناصرها

كتب : سهاد الخضرى منذ 44 دقيقة

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" بدمياط، عن القبض على عبدالله الجلاد، أحد عناصر تنظيم الإخوان المسلمين، خريج كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وذلك أثناء توجهه لعمله بكمين الإسماعيلية ويعمل الجلاد أمام وخطيب بمسجد بمدينة نصر.

من جهة أخرى، نظّم عدد من أهالي قرية البصارطة، إحدى معاقل جماعة الإخوان بدمياط، وقفة أمام مدرسة البصارطة الإعدادية القديمة للتنديد بـ"الإرهاب والأحداث الأخيرة التي شهدتها القرية"، وللمطالبة بسرعة إلقاء القبض على المتورطين في الأحداث الأخيرة.

وكان مدير أمن دمياط اللواء أبوبكر الحديدي، التقى، ظهر اليوم، بوفد من أهالي القرية ووعدهم بسرعة القبض على المتورطين في الأحداث الإرهابية الأخيرة.

من جانبها، أعلنت الجماعة عن اعتقال كل من أحمد الديب، مهندس زراعي، ومحمد المصري، نجار موبيليا، مشيرين لعدم انتمائهم للجماعة.

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