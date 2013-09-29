احتفالية في مركز الإبداع بدمنهور بمناسبة العيد القومي للبحيرة وانتصارات أكتوبر

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى منذ 4 دقائق

ينظم مركز الإبداع الفني بدمنهور، بالتعاون مع جمعية محبي الدكتور عبدالوهاب المسيري للفنون والآداب، بعد غد الثلاثاء، احتفالية ثقافية وفنية، بمناسبة احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي وانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال محمد حمدي، مدير المركز، إن الاحتفالية تقام تحت رعاية اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، والشاعر الكبير سعد عبدالرحمن، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومحمود طرية، رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تتضمن معرض فنون تشكيلية لمنتجات الورش والأنشطة واللوحات الخاصة بمسابقة الأطفال حول العيد القومي للمحافظة البحيرة، إضافة إلى عرض لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مدرسة التربية الفكرية، وعرض لفرقة "التنورة والتراث" بمركز الإبداع، ولقاء أدبي بعنوان "البحيرة في عيون أبنائها".

يشارك فيه الأديب والكاتب الكبير يوسف القعيد والفنان القدير محمود الجندي، ويديره الإعلامي مرسي عبدالعليم.

وأضاف مدير مركز الإبداع بأن الاحتفالية تشمل تكريم الأديب يوسف القعيد، وأسرة الدكتور عبدالوهاب المسيري، والأديب والمؤرخ أحمد أمين.