جبهة ثوار السويس تحتفل بأعياد أكتوبر

أقامت جبهة ثوار السويس مساء اليوم ندوة للاحتفال بأعياد أكتوبر بنقابة المحامين بالسويس بحضور الكاتب عمر طاهر والصحفي عبد الجواد أبو كب والكابتن غزالي أحد أبطال المقاومة الشعبية وعدد كبير من شباب الثورة .

وتحدث عمر طاهر أنه تواجده بالسويس اليوم هي الاولي له وأنه فخور أنه تواجد بالمحافظة التي أشعلت الثورة وأن السويس وكانت وستظل رأس حربة مصر السياسية .

كما القي الكابتن غزالي عدد من القصائد الثورية وتحدث عدد كبير الحضور خلال النقاشات الموسعة التى استمرت قرابة الساعتان عن الوضع السياسي حالي والدستور القادم والمرشحين للرئاسة وعن شكل مصر مستقبلا .