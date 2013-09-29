رؤساء النقابات العمالية يطالبون لجنة الخمسين بإستمرار كوتة العمال والفلاحين

استمعت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة الدكتورة هدى الصدة في اجتماع مغلق مساء اليوم “الأحد” لآراء ومقترحات رؤساء النقابات العمالية في مواد الدستور الجديد .

وقال الدكتور عبد العزيز عبد الله رئيس النقابة العامة للشباب والرياضة – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن رؤساء النقابات أكدوا على ضرورة إنشاء النقابات بمجرد الإخطار وعدم حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي .

وأضاف أنه تم التأكيد على استمرار نسبة 50 % من مقاعد المجالس المنتخبة للعمال والفلاحين مع وضع تعريف واضح وصريح ودقيق للعامل والفلاح حتى لا يتسرب غيرهم من الأبواب الخلفية إلى تلك المجالس .

وأشار الدكتور عبد العزيز إلى مطالبة رؤساء النقابات بالتأكيد على حق العمال في الإضراب وان تعود مادة الرياضة إلى الدستور والتي ألغتها لجنة الخبراء العشرة من المسودة التي أعدتها وان تلتزم الدولة بإقرار حوافز للمتفوقين رياضيا وان ترعاهم ماديا ومعنويا وصحيا .

ا.ش.ا