وزير خارجية إيران: تخصيب اليورانيوم” حق غير قابل للتفاوض”

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه حق إيران “غير القابل للتفاوض” في تخصيب اليورانيوم، متهماً من جهة ثانية إسرائيل بـ”الكذب” في كلامها عن نوايا إيران.

وقال الوزير الإيراني في مقابلة مع شبكة “اي بي سي” الأميركية إن “إيران مستعدة للتفاوض، وكل جوانب برنامج التخصيب الإيراني مطروحة على طاولة المفاوضات، إلا أن حقنا في التخصيب غير قابل للنقاش”.

> وأضاف جواد ظريف إن “إيران ليست بحاجة ليورانيوم مخصب على مستوى عسكري، هذا أمر أكيد ولن نذهب في هذا الاتجاه”.

كما رأى الوزير من جهة ثانية، أن “حملة الابتسامات تبقى أفضل من حملة الأكاذيب”، وذلك رداً على اتهامات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لإيران بالقيام بـ”حملة تودد” عبر رئيسها الجديد حسن روحاني.

وخلص جواد ظريف إلى القول إن إيران “لم يكن لديها على الإطلاق أي هدف عسكري من نشاطاتها النووية، ونحن مستعدون لمناقشة هذا الأمر. هناك 34 سنة من الشك المتبادل وعلينا أن نعمل على إزالته عبر مبادرات متبادلة”.