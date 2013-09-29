ONA تنشر التشكيل الجديد للمكتب الفني لمحكمة الإستئناف بقيادة “عبدالمجيد محمود”

حصلت ONA على تشكيل أعضاء المكتب الفني لمحكمة إستئناف القاهرة، والذي جاء كالأتي “يتولى المستشار عبدالمجيد محمد النائب العام السابق منصب المشرف العام على أعمال المكتب الفني، وبعضوية كلا من المستشار محمود علاء الدين الرئيس بالمحكمة والمستشار ماجد جبران الرئيس بالمحكمة والمستشار أحمد بيومي الرئيس بالمحكمة والمستشار مدحت إدريس الرئيس بالمحكمة”، وذلك لشئون مقر دار القضاء العالي.

وتولى المستشار أحمد عبدالعزيز رئيس محكمة الإستئناف عضوًا بالمكتب الفني لمأمورية القاهرة الجديدة والمستشار عبدالهادي محروس الرئيس بمحكمة الاستئناف عضوا بالمكتب الفني لشئون مأمورية شمال القاهرة والمستشار عاطف عبد المنعم الرئيس بالمحكمة عضوًا بالمكتب الفني لشئون مأمورية الجيزة على ان تختص الدائرتا 166 , 167 بدار القضاء العالي بتجديد حبس المتهمي والاستشناف والتظلمات على قرارات الحبس.

كما تختص محاكم جنايات جنوب القاهرة بنظر التظلم من أوامر الإعتقال، ومحاكم شمال القاهرة بنظر الطعون على القرارت الصادرة في التظلمات من أوامر الإعتقال.