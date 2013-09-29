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السادات: كلام البرادعي “خيالات مريضة”

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السادات: كلام البرادعي “خيالات مريضة” السادات: كلام البرادعي “خيالات مريضة”

أعرب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي عن استيائه ودهشته من أقوال الدكتور محمد البرادعي الأخيرة، والتي قال فيها إن هناك حملة فاشية ممنهجة من مصادر سيادية وإعلام مستقل ضد الإصرار على إعلاء قيمة الحياة الإنسانية وحتمية التوافق الوطني .

واعتبر السادات في تصريحات صحفية أن سفر الدكتور البرادعي للخارج وابتعاده عن المشهد السياسي في ، جعله لا يقرأ الوضع بشكل سليم، مما دفعه لإطلاق الاتهامات والمعلومات المرسلة بدون سند ، مؤكدا أنه لا خلاف على ضرورة التوافق الوطني وإعلاء قيمة الحياة الإنسانية لكن في إطار المصلحة العليا للوطن، واصفًا ما قاله البرادعي بـ”الخيالات المريضة”.

وحول العنف الموجود حاليًا فى الشارع، قال رئيس حزب السادات الديمقراطي إن هذا العنف ليس ناتجًا عن جهات سيادية كما زعم نائب الرئيس السابق، بل جماعات متطرفة وإرهابية لها سوابق واضحة فى العنف لا تريد استقرار هذا الوطن .

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