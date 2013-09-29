الائتلاف الوطني السورى يطالب بمنع الأسد من استخدام أي سلاح تقليدي وغير تقليدي

كتب : وكالات منذ 17 دقيقة

طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم، بتكثيف الجهود الدولية لمنع نظام الرئيس السوري بشار الأسد من استخدام أي نوع من أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية في ما أسموه "حربه الإجرامية ضد الشعب السوري".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن الائتلاف قال في بيان "إن الطيران الحربي التابع لقوات الأسد قام وفي خرق جديد لميثاق جنيف صباح الاحد باستهداف ثانوية "ابن طفيل" التجارية في مدينة الرقة مخلفا 14 قتيلا وعددا آخر من الجرحى بعضهم في حال خطرة، مضيفا أنه تم تنفيذ الهجوم تزامنا مع تجمع الطلاب في ساحة المدرسة في أول أيام الدوام محولا شوق الطلاب لبدء عام دراسي جديد إلى أشلاء تتناثر في المكان".

وقال البيان "لقد بات واضحا أن إرادة القتل والتدمير لا تقف عند حدود تفرضها الأسلحة المتوفرة فقد تنوعت وسائل الإجرام عند النظام الذي يمتلك الإرادة اللازمة للقتل بدءا من الرصاص الحي مرورا بقذائف الهاون والمدافع والصواريخ والقنابل والبراميل المتفجرة والسكود وصولا إلى السارين دون أن ننسى ضحايا التعذيب وأعدادا كبيرة ممن قتلوا بالسكاكين والسيوف إضافة إلى من يسقطون تحت نير الحصار والتجويع".

وفى سياق متصل، قدم الأردن مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، اليوم، للسلطات السورية على سقوط قذيفة سورية داخل الأراضي الأردنية يوم الخميس الماضي.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام المتحدث باسم الحكومة الاردنية محمد المومني :ان الخارجية الاردنية سلمت مذكرة الى السفارة السورية في عمان اكدت فيها ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا الامر في المستقبل.واشارت المذكرة الى ان سقوط قذيفة مساء الخميس على مسجد في مدينة الرمثا نتيجة للقتال الدائر بين القوات السورية الحكومية والجيش الحر قرب الحدود الاردنية السورية ادى إلى وقوع اضرار مادية.